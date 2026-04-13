Оправданный присяжными саратовец, утопивший жену в Волге, задержан в Черногории

В Черногории на днях задержали жителя Вольского района Саратовской области, убившего 8 лет назад свою жену. В ноябре 2018-го Александр Москаленко зарезал женщину и утопил ее тело в Волге, сообщает «СарБК».

Фото: Кадр из программы «ЧП» на НТВ

По данным следствия, в ноябре 2018 года супруга господина Москаленко ездила по делам в Москву. На обратном пути она сошла на станции Сенная по просьбе мужа. Из-за «личной неприязни» он нанес женщине несколько ударов ножом, положил ее тело в лодку, найденную у берега Волги, отплыл на приличное расстояние и утопил труп. Лодку обвиняемый также утопил, пробив в ней дно. После убийства Александр Москаленко заявил о пропаже супруги — родственникам и правоохранителям. Мужчина даже принимал участие в поисках, помогая полиции и обращаясь к частному детективу.

Тело супруги было обнаружено в 2020 году. После этого господин Москаленко вынуждал дочь отказаться от наследства матери в его пользу, угрожая ей. Правоохранители оценили ущерб, нанесенный девушке, в 7 млн руб.

По делу об убийстве под подозрением у следствия был сам Москаленко. Осенью 2023 года его задержали и заключили под стражу. Кроме того, в отношении него возбудили уголовное дело о вымогательстве. Фигурант подал ходатайство о рассмотрении его дела судом с участием присяжных. В августе 2024 года Саратовский областной суд вынес оправдательный приговор. Пятеро присяжных против троих посчитали, что Москаленко невиновен в убийстве. Абсолютное большинство проголосовало за невиновность мужчины в вымогательстве. Александра Москаленко освободили из-под стражи.

Позже саратовская прокуратура подала апелляционную жалобу на нарушения во время заседания. Оправдательный приговор отменили, подсудимого снова объявили в розыск. 9 апреля 2026 года господина Москаленко задержали в Будве по линии Интерпола.

Марина Окорокова