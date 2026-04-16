Во всем виноват подрядчик

Администрация Наримановского района должна вернуть 47,9 млн руб. минкульту Астраханской области из-за не построенного Центра культурного развития в райцентре. В феврале 2023 года региональное ведомство выделило на эти цели 62,4 млн руб., контракт на строительство заключили с московским АО «Хатман групп», которое сегодня ликвидируется. Однако районные власти не успели разработать проект, а затем расторгли контракт с подрядчиком. Муниципалитет вернул региону лишь 20,8 млн руб. по банковской гарантии, однако остальное возвращать отказался, сообщив, что в срыве строительства не виноват. Суд взыскал с района остаток долга и штраф, однако администрация подала апелляционную жалобу.

Центр культурного развития в Нариманове должен был появится в 2024 году

Фото: Марина Окорокова Центр культурного развития в Нариманове должен был появится в 2024 году

Фото: Марина Окорокова

Администрация Наримановского района подала жалобу на решение Арбитражного суда Астраханской области по иску регионального минкульта о возврате 47,9 млн руб. субсидии. Ее в конце мая рассмотрит 12-й арбитражный апелляционный суд. Сведения появились в картотеке арбитражных дел.

В феврале 2023 года Министерство культуры Астраханской области заключило с администрацией Наримановского района два соглашения о предоставлении из регионального бюджета субсидии на строительство в Нариманове Центра культурного развития. Под объект капитального строительства выделили земельный участок на ул. Астраханской и 62,4 млн руб. в рамках регионального проекта «Культурная среда».

Ожидалось, что Центр культурного развития построят к концу 2024 года. В рамках госпрограммы по развитию культуры и туризма такие учреждения создают только в городах с численностью до 300 тыс. человек. В Астраханской области, по сообщению ТАСС, это должен был быть первый подобный объект. Собеседник агентства в марте 2023 года рассказал, что решение построить ЦКР связано с нехваткой в Наримановском районе объектов культуры.

В марте 2023 года на «Ростендере» появилась информация об аукционе на строительство Центра. Сумма контракта составляла чуть более 210 млн руб. По техзаданию, здание на ул. Астраханской, 11Б должно было быть двухэтажным, вмещающим в себя зрительный зал на 248 мест, конференц-зал, зал прикладного искусства, студию звукозаписи и помещения для занятий хором и вокалом. Прием заявок должен был закончиться 13 марта. Победителем стало АО «Хатман групп».

По условиям февральских соглашений муниципалитет должен был разработать проектную документацию на объект и получить положительное заключение госэкспертизы. Срок исполнения работ истекал в марте 2023 года.

Положительное заключение госэкспертизы наримановские чиновники получили только 18 декабря 2023 года, но подрядчик АО «Хатман групп» так и не приступил к работам. В феврале 2024 года МКУ «Центр социально-культурного развития Наримановского района» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Застройщик АО «Хатман групп» был зарегистрирован в мае 2023 года в Химках Московской области. С января 2024 года гендиректором является Геворг Басенцян, учредитель АО — Анна Хиле. Выручка компании в 2023 году составила 52 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн руб. При этом дебиторская задолженность в том же году была 709 млн руб., а кредиторская — 1 млрд руб. Сейчас АО находится в процессе ликвидации.

В октябре 2024 года минкульт и муниципалитет подписали дополнительное соглашение о расторжении договора. При этом администрация Наримановского района все равно должна была вернуть часть субсидии. Условия ее предоставления также предусматривали штраф за нарушение графика работ в размере 10% от годового объема средств. Сумма санкции составила 6,2 млн руб.

В ноябре 2024 года администрация Наримановского района частично погасила задолженность, возвратив 20,8 млн руб. по банковской гарантии. Остаток долга вместе со штрафом составил 47,9 млн руб. Министерство культуры направило в адрес администрации три требования о возврате средств, но муниципалитет не вернул деньги.

Региональное УФАС 19 августа 2025 года признало результаты аукциона и контракт с подрядчиком недействительными.

После отказа района возвращать деньги минкульт обратился в суд. Там ответчики уверяли, что строительство сорвалось из-за действий подрядчика, однако доказательств тому не предоставили, гласит акт первой инстанции. Судья Аделя Аюпова постановила взыскать с администрации Наримановского района в пользу минкульта Астраханской области 47,9 млн руб. 10 апреля 2026 года муниципалитет подал жалобу в 12-й арбитражный апелляционный суд.

Марина Окорокова