Уроженца Саратова Михаила Краснова уволили с поста мэра колумбийского города

Госсовет Колумбии утвердил решение об аннулировании итогов выборов главы города Тунхе в 2023 году, на которых победил уроженец Саратова Михаил Краснов. Экс-чиновник, получивший в городе прозвища «Эль Русо» и «Профессор», также стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает издание Infobae.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальные сети Михаила Краснова Фото: социальные сети Михаила Краснова

Прокуратура предъявила Михаилу Краснову и трем его подчиненным обвинения в сговоре против государственного управления, незаконном влиянии на госзакупки, узурпации функций и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, чиновники принудили государственную строительную компанию Ecovivienda нанять адвоката для отзыва иска об аннулировании результатов выборов мэра.

Кроме того, по данным Boyaca Noticias, Генпрокуратура подала иск в суд к господину Краснову и частному лицу Марии Луисе Педрасе Канарии по обвинению в незаконном руководстве кадровыми и контрактными процессами в той же компании в 2024–2025 годах. По данным ведомства, мэр делегировал женщине функции по координации договорной работы без оформления трудовых отношений с муниципалитетом. Госпожа Канария, как утверждается, подписывала контракты без конкурсных процедур, выбирала подрядчиков, не соответствующих требованиям, организовывала ускоренные выплаты фирмам, не выполнившим строительные работы, и давала указания по найму персонала в сфере экологического жилья.

Фигуранты дела не согласились с предъявленными обвинениями, отмечает издание.

Ранее на экс-мэра был наложен штраф в размере 17 млн колумбийских песо (около 360 тыс. руб.) за препятствование процессу непризнании оспаривания результатов выборов. В 2025 году Генпрокуратура уже отстраняла господина Краснова от должности из-за его контракта на работу преподавателем в государственном университете.

Михаил Краснов родился в Саратове, получил экономическое образование, защитил кандидатскую диссертацию и живет в Колумбии более 10 лет. Пост мэра Тунхе (население около 150 тыс. человек) он занял осенью 2023 года, набрав около 32% голосов. В феврале он заявлял о намерении баллотироваться на пост губернатора департамента Бояка (1,3 млн жителей).

Нина Шевченко