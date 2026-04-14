У аэропортов Саратова, Волгограда и Астрахани исчезли основные ОКВЭД

На портале Rusprofile из карточек юридических лиц, управляющих аэропортами Саратова, Волгограда и Астрахани, удалены сведения о видах деятельности по ОКВЭД. Информация пропала 10 апреля.

Речь идет об АО «Сараэро-Инвест» (аэропорт Гагарин), АО «Аэропорт Астрахань», АО «Международный аэропорт Волгоград» и ООО «Новапорт Холдинг» (учреждает МАВ). Из их профилей исчезли коды основного вида деятельности — «деятельность аэропортовая» (52.23.11) и «деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом» (52.23.19).

При этом на других сервисах данные сохранились. На сайте «РБК Компании» изменений нет, а по данным «Спарк Интерфакс», указанные виды деятельности у саратовского аэропорта и «Новапорта» значатся как дополнительные.

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов пояснил, что удаление ОКВЭД из карточек Rusprofile не означает, что у аэропортов «исчез» вид деятельности. «Rusprofile пишет данные из официальных реестров и не может самовольно менять или дополнять сведения из ЕГРЮЛ. Если информация в реестре изменилась или стала недоступной, карточка автоматически обновляется», — отметил он.

По словам господина Денисова, чаще всего коды пропадают из-за обновления данных в реестре, признания сведений устаревшими или недостоверными, либо из-за того, что публичный блок с видами деятельности временно исчезает после обновления карточки.

Управляющий партнер ЮК «ЭНСО» Алексей Головченко добавил, что раздел с ОКВЭД на Rusprofile может просто временно не отображаться из-за технических особенностей, интерфейсных ограничений или платного тарифа. «Rusprofile получает ОКВЭД из ЕГРЮЛ, но на странице юрлица они могут не показываться изза того, что часть данных скрыта за платным доступом. Если бы их фактически удалили из ЕГРЮЛ, в Rusprofile это отразилось бы как изменение сведений», — подчеркнул он.

Нина Шевченко