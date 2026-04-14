В администрации Саратова сокращают должность замглавы по транспорту

В структуре администрации Саратова произойдут изменения. На заседании профильного комитета городской думы принято решение сократить должность замглавы мэрии по транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вместо этого в структуру введут новую должность заместителя главы администрации по благоустройству и транспорту. Комитет по транспорту перейдет в его прямое подчинение. Сейчас на посту и.о. замглавы администрации Саратова по транспорту работает Игорь Гришаев.

Депутаты отметили, что данный шаг направлен на оптимизацию структуры управленческого аппарата администрации. Это позволит сократить штат чиновников.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин анонсировал сокращение 10% госслужащих. Оно пройдет в два этапа: до 1 мая и до 1 сентября 2026 года руководители подготовят и внесут на утверждение регионального правительства проекты нормативных актов по сокращению численности штата. До 15 мая и до 15 сентября госслужащих уведомят о возможном увольнении.

