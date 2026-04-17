Суд в Волгограде не передал в Москву дело о 44 млн экс-депутата Короткова

Кировский районный суд Волгограда отказал в передаче по подсудности дела о взыскании с экс-депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова незаконно полученной прибыли в размере более 43,9 млн руб., сообщил ТАСС.

Защита бывшего парламентария просила направить дело в Дорогомиловский районный суд Москвы по месту регистрации господина Короткова. Прокурор возражал, указав, что фактическое проживание ответчика в столице не подтверждено. Кроме того, он долгое время работал депутатом в Волгоградской области, а организации, соучредителем которых он является, ведут там предпринимательскую деятельность.

Ранее прокуратура Волгоградской области потребовала обратить в доход государства незаконный доход Станислава Короткова от фактического ведения бизнеса на сумму свыше 43,9 млн руб. В марте Кировский райсуд арестовал счета экс-депутата.

