В Саратовской области определили критерии «ответственного бизнеса»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, закрепляющее принципы отбора добросовестных компаний. Документ появился на официальном портале правовой информации накануне.

Фото: Саратовская областная Дума

«Ответственным» предлагают считать бизнес, который работает легально, соблюдает законы, заботится о сотрудниках, обществе и экологии. В перечень критериев вошли: внедрение современных технологий, соцгарантии для работников и их семей, участие в благотворительных, образовательных и экологических проектах, а также вклад в повышение качества жизни в регионе.

Конкретные меры поддержки в постановлении не прописаны — их определят в отдельных документах. Однако власти рассчитывают, что статус поможет компаниям укрепить доверие партнеров и государства, а также упростит доступ к программам поддержки. Сама инициатива призвана стимулировать открытость бизнеса и развитие экономики региона.

Нина Шевченко