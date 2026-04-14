ФНС заблокировала счета крупных производителей из Пензы и Волгограда

ФНС приостановила операции по банковским счетам пензенского ООО «Виллина» и ООО «Волгоградский завод весоизмерительной техники» (ВЗВТ). Аналогичные меры приняты в отношении петербургского ООО «Омега» и ивановского ООО «Бизнес-лэнд», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные портала раскрытия информации. Причиной блокировки стало взыскание задолженности перед бюджетом.

Согласно сведениям, опубликованным представителем владельцев облигаций ООО «Волста» на ленте раскрытия, размер отрицательного сальдо единого налогового счета (ЕНС) компаний составляет: у ООО «Виллина» — 7,44 млн руб., у ООО «Омега» — 80,64 млн руб., у ООО «Бизнес-лэнд» — 34,34 млн руб., у ВЗВТ — 5,4 млн руб.

Все указанные организации являются действующими эмитентами на долговом рынке. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций «Виллины» совокупным объемом 130 млн руб., один выпуск «Омеги» на 470,2 млн руб., выпуск «Бизнес-лэнда» объемом 300 млн руб. и облигационный заем ВЗВТ на 100 млн руб.

ООО «Виллина» работает в Пензе с 2011 года. Предприятие производит герметичное насосное оборудование для нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленностей, судостроения и других отраслей. Компанию учреждают Дмитрий Жубанов (80% доли) и Елена Чистякова (20%). 2025 год «Виллина» завершила с 77-процентным снижением выручки до 62 млн руб., чистая прибыль сократилась на 86% и составила 3,5 млн руб. При этом на 47% выросли чистые активы — 42 млн руб. У компании имеются долги по налогам и страховым взносам в рамзере около 2,42 млн руб., указано в системе ФНС.

Волгоградский завод весоизмерительной техники был основан в 1992 году на базе инновационного опытного предприятия «АЛВО», а также завода «Эталон», который производил измерительное оборудование в 1970-1980-х годах. У завода есть дочерняя компания ООО «Торговый дом ВЗВТ». Она с 2005 года занимается реализацией продукции предприятия. У ВЗВТ зарегистрировано 22 торговых знака, среди них: «Вейтгаз», «Музей мер и весов», «Волгоградские весы», «КОНВЕЙТ», «Паскаль», «ВетМастер» и т.д. Завод принадлежит Яне и Евгению Остапенко. Последний также учреждает ООО «ПП Конвейт» (дочернее предприятие завода) и ООО «Ветмастер». В 2025 году доход ВЗВТ составил 16 млн руб. (рост 7%) при обороте 336 млн руб. (рост 20%). На 4% возросла стоимость чистых активов — 115 млн руб. По состоянию на 10 февраля этого года, у завода имеется задолженность перед ФНС в размере 12,63 млн руб.

ООО «Омега» — разработчик IT-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. Компания учреждена в 2001 году в Санкт-Петербурге. CEO компании и единственный владелец — Ярослав Алейник. Прошлый год «Омега» завершила с 10-процентным ростом выручки (846 млн руб.) и прибылью в 27 млн руб. (+75%). Выросли и чистые активы на 4% до 623 млн руб. В феврале 2026 года задолженность по налогам и страховым взносам IT-компании составила около 34 млн руб.

ООО «Бизнес-лэнд» зарегистрировано в Иваново в 2016 году. Компания управляет торговым центром «ЕвроЛэнд» на ул. Куконковых, 141. Юрлицо учреждает Римма Мелник. В 2025 году «Бизнес-лэнд» заработал 5,4 млн руб. (-9%) при обороте 515 млн руб. (+33%). Стоимость чистых активов составила 935 млн руб. (+1%). Задолженность перед налоговой по состоянию на февраль 2026 года составляет более 2,5 млн руб.

Нина Шевченко