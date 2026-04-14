Алюминиевые дельцы на кондитерском поле

В Пензе фабрика «Русский кондитеръ» не смогла оспорить выделение части земли под своими зданиями в охранную зону алюминиевого завода. Решение устояло в Одиннадцатом арбитражном апелляционном суде. Истец больше 10 лет назад построил на четырех арендованных участках склады и цеха. Сторона утверждает, что из-за завода на производстве мармелада зафиксировали превышение вредных выбросов. Суд указал, что «Русский кондитеръ» не привел доказательств влияния завода на продукцию, а снижение стоимости земли не сказалось на компании, поскольку землю она арендует у своего же владельца.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В Пензе алюминиевый завод «АМС» соседствует с производителем мармелада «Русский кондитеръ»

Одиннадцатый арбтражный апелляционный суд отказал ООО «Русский кондитеръ» в иске к Роспотребнадзору. Жалобу рассмотрела судебная коллегия в составе председательствующей Ольги Сорокиной, а также Павла Бажана и Александра Корнилова. Решение в первой инстанции — Арбитражном суде Пензенской области — вынес Мизаил Табаченков. Предприятие пыталось отменить установленную санитарно-защитную зону алюминиевого завода ООО «АМС», в границы которой попала территория фабрики. Суд посчитал, что решение надзорного ведомства от 2021 года оставалось законным на момент его принятия, хотя экологическая экспертиза 2025 года зафиксировала превышение вредных выбросов на площадке кондитеров — исследование посчитали недостоверным.

ООО «Русский кондитеръ» зарегистрировано в 2002 году в Пензе. Фабрика специализируется на производстве кондитерских изделий длительного хранения (мармелада). Компания владеет 30-ю товарными знаками. Генеральный директор — Сергей Рычагов — также является единственным учредителем организации. Численность персонала в последние годы стабильна и составляет порядка 50 человек. 2025 год «Русский кондитеръ» закончил с выручкой 633 млн руб. (+6% год к году) и прибылью 356 млн руб. (+153%). На официальном сайте компании говорится, что фабрика является крупнейшим в России производством мармелада.

В 2020 году АМС заказал проект санитарно-защитной зоны. Тогда завод относился к третьему классу опасности, который предполагает зону шириной 300 м. Проект получил положительное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 3 марта 2021 года региональное управление Роспотребнадзора решением № 18 официально установило указанную защитную зону и внесло сведения в ЕГРН.

Спорная территория расположена на ул. Чаадаева в Железнодорожном районе Пензы, возле Ахунско-Ленинского лесничества. В непосредственной близости находятся частный сектор, многоэтажки, детские сады и другие образовательные учреждения, а также стадион «Спартак».

На территории оказались четыре участка на ул. Чаадаева, 135-137А. Там расположены производственные корпуса и склады фабрики «Русский кондитеръ». Нормативы запрещают размещать объекты пищевой промышленности внутри санитарно-защитной зоны опасного производства. Производитель мармелада заявил в иске, что решение Роспотребнадзора создает препятствия для бизнеса. 2 июля 2024 года компания обратилась в арбитраж, потребовав признать решение управления недействительным.

ООО «АМС» зарегистрировано в Пензе в 2016 году. Гендиректором и владельцем алюминиевого производства является Дмитрий Вуколов. В 2025 году на заводе работали 70 человек. Выручка за 2025 год составила 1,2 млрд руб. (-15% год к году), убыток — 11 млн руб. (-1651%). С указанными показателями АМС занимает в стране 65-е место по выручке, в Пензенской области — первое (всего в регионе две таких организации).

Заявители указали, что АМС в действительности относится ко второму классу опасности, а значит, устанавливать зону должен был федеральный, а не региональный орган. Также представители фабрики утверждали: проект зоны опирался на недостоверные данные — разработчики якобы не учли все источники выбросов, подменили одни вредные вещества другими и проигнорировали использование флюсов в производстве.

«Русский кондитеръ» также предоставил видеодоказательства сильного загрязнения воздуха.

Роспотребнадзор и АМС возражали. Они заявили, что в 2021 году предприятие законно относилось к третьему классу опасности, так как его мощность не превышала 30 тыс. т продукции в год. Проект прошел необходимую экспертизу. Ответчики также указали, что кондитеры пропустили трехмесячный срок на обжалование, поскольку должны были узнать о зоне из публичных реестров еще в 2021 году. Истец утверждал, что узнал о пересечении территорий только после получения в июне 2024 года ответа из Роспотребнадзора на запрос. Одно это, указал суд, уже является основанием для отказа истцу.

«Считаем очевидным, что при подготовке проекта СЗЗ для ООО „Русский кондитеръ“, разработанного не позднее 2021 года, а также в процессе получения экспертного заключения ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области“ о соответствии проекта СЗЗ ООО „Русский кондитеръ“ требованиям санитарного законодательства, истец не мог не знать о пересечении указанных зон, их взаимном проникновении, о наличии оспариваемого решения и т. п.»,— говорится в судебном акте.

Завод настаивал на том, что не применяет флюсы, а одна из двух печей постоянно находится в ремонте.

Суд назначил экологическую экспертизу, которую в 2025 году провела эксперт ООО «Центр независимой экспертизы „Аспект“» Евгения Рац. Проведенное в ноябре 2025 года исследование подтверждало доводы кондитеров. На границе территории «Русского кондитера» предельно допустимая концентрация взвешенных веществ превышена в 1,9 раза, а на границе АМС — в 3,5 раза, показала экспертиза. Проект СЗЗ 2020 года специалисты назвали неполным и недостоверным. Разработчики якобы не учли реальные источники выбросов, например роторную печь, а пыль в документах заменили сажей. Текущие границы зоны, по мнению эксперта, не соответствуют реальному уровню загрязнения.

«В заключении отсутствует общая оценка результатов исследования, ответы на поставленные вопросы не являются исчерпывающими, выводы эксперта исследованием не обоснованы и вызывают сомнения в достоверности, в связи с чем вышеуказанное заключение не может использоваться при принятии юридически значимых решений»,— решил суд.

В судебном акте указано, что исследование зафиксировало нарушения 2025 года, а не 2021-го.

Эксперт не смогла с уверенностью сказать, какое оборудование работало на заводе и какие выбросы происходили четыре-пять лет назад, когда проект разрабатывали и утверждали. Суд указал, что в 2021 году у Роспотребнадзора не было оснований для отказа. АМС предоставил полный пакет документов, а проект получил положительное заключение государственного эксперта. Проверять достоверность заявленных предприятием данных о количестве печей или использовании флюсов чиновники не обязаны, посчитал суд.

Также арбитраж усомнился, что источником взвешенных веществ на территории фабрики служит именно алюминиевый завод. Судебный эксперт не исключила, что загрязнение могло появиться от самой фабрики, от дороги или от других предприятий. Суд также не увидел нарушений прав заявителя. Запрет на размещение пищевых производств в СЗЗ не означает невозможность работы уже существующих на территории предприятий. Фабрика продолжала все эти годы выпускать продукцию, некачественной которую не признавали.

Наличие СЗЗ, не мешает расширению производства фабрики, поскольку запрет на эту деятельность устанавливается после обнаружения несоответствия продукции заявленному качеству, отметил суд.

«Собственником земельных участков, а также связанных с производством зданий, строений, сооружений является предприниматель Сергей Рычагов, а не ООО „Русский кондитеръ“. Рыночная стоимость таких объектов имеет значение для собственника, следовательно, влияющие на рыночную стоимость объектов недвижимости факторы не затрагивает права и законные интересы ООО „Русский кондитеръ“. А предприниматель Рычагов не заявлял рассматриваемое в настоящем деле требование»,— отметил судья Табаченков. При этом господин Рычагов владеет «Русским кондитером».

С указанием истца на невозможность расширения производства суд также не согласился. «Доказательства невозможности расширения производства без ухудшения качества продукции не представлены»,— говорится в решении.

Дарья Васенина