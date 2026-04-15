Саратовские памятники попадут в единую информационную систему

В Саратовской области в закон «Об охране объектов культурного наследия» внесут изменения. Соответствующий законопроект рассматривался в областной думе на заседании комитета по образованию и культуре.

Министр – председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин

Министр – председатель комитета культурного наследия Саратовской области Владимир Мухин сообщил, что поправки в региональный закон № 69 «Об охране объектов культурного наследия» необходимо внести, чтобы привести его в соответствие с федеральным законодательством.

Согласно изменениям, региональный орган охраны объектов культурного наследия и органы местного самоуправления получат дополнительные полномочия по внесению в единую информационную систему ЖКХ сведений об объектах культурного наследия. Также исключается из статьи 14 действующего закона формулировка, которая звучит следующим образом: «объекты, представляющие собой историко-культурную ценность».

Господин Мухин пояснил, что речь идет об историко-культурной экспертизе, которая перечисляет те виды экспертизы, которые проводятся на объектах историко-культурного значения. В законе есть формулировка «объект, обладающий признаками», которая имеет практически такое же значение, как и вышеназванная, поэтому ее и исключают.

Законопроект в двух чтениях будет рассматриваться на ближайшем заседании думы.

Татьяна Смирнова