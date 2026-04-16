Предприниматель из Саратова судится с экс-депутатом Курихиным из-за статьи в СМИ

В Волжский районный суд Саратова 14 апреля поступил гражданский иск предпринимателя Веры Шульковой. Ответчиками по делу выступают ООО «Медиа Мир» (учредитель СМИ «Взгляд Инфо», экс-депутат областной думы Сергей Курихин и СУ СКР по региону.

Согласно карточке дела, иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Госпожа Шулькова намерена опровергнуть информацию, размещенную на сайте «Взгляд Инфо» 31 марта, выяснило ИА «Общественное мнение».

По данным издания, авторы текста сообщили об аресте Веры Шульковой якобы со ссылкой на СК, при этом мера пресечения в виде домашнего ареста ей не избиралась. Досудебное урегулирование не удалось: запрос в СУ СКР и письмо с требованием об опровержении в редакцию остались без ответа.

Рассматривать иск будет судья Анна Михайлова. В деле также фигурируют в качестве третьих лиц прокуратура, МВД, УФСБ и Роскомнадзор.

Ранее в том же суде слушалась жалоба госпожи Шульковой на незаконные действия следствия, касающиеся изъятия вещей без протокола.

Веру Шулькову заподозрили в покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ). По версии следствия, она пыталась получить деньги при урегулировании спора между коммерсантами. Сама предпринимательница называет это провокацией и заявляет, что денег не брала и не вымогала. Она связывает уголовное преследование с экс-депутатом Сергеем Курихиным: госпожа Шулькова является ключевым свидетелем по делу об изъятии в госсобственность торговой галереи «Каштан» (стоимостью более 2 млрд руб.), принадлежащей матери господина Курихина. После выхода сюжета на телеканале «Россия-24» глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад у саратовского управления.

Нина Шевченко