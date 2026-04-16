Четыре саратовских коммуниста поборются за выдвижение в Госдуму

Четыре члена партии КПРФ из Саратовской области выдвинули свои кандидатуры для участия в выборах в Госдуму по одномандатным округам. Данные размещены на платформе «Народный кандидат», запущенной коммунистами.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Ольга Алимова собирается баллотироваться по округу № 167 (Энгельсский). Остальные три кандидата — депутаты областной думы нынешнего созыва. Денис Буланов выдвинется по округу № 164 (Саратовский), Александр Анидалов — по округу № 165 (Балаковский), Владимир Есипов — по округу № 166 (Балашовский).

По этим же округам ранее подали заявки для предварительного голосования представители «Единой России». Председатель ГД РФ Вячеслав Володин будет баллотироваться по одномандатному округу № 164, депутат облдумы Антонина Галяшкина — по округу № 165, депутат Госдумы Николай Панков — по округу № 166, депутат облдумы Александр Янклович — по округу № 167.

Марина Окорокова