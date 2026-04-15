Прокуратура нашла нарушения на стройке самой большой школы Саратова в Авиаторе

Прокуратура Заводского района Саратова проверила стройку школы с бассейном в микрорайоне Авиатор. Подробности опубликовала пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО Инженерная компания «Армада» Фото: ООО Инженерная компания «Армада»

Четырехэтажную школу на 1,5 тыс. мест возводят в рамках нацпроекта «Образование». Вместе с аналогичным учреждением в Ленинском районе (Солнечный-2) школы должны стать крупнейшими в Саратове. Стоимость обоих контрактов составляет по 1,2 млрд руб. Подрядчики обязуются разработать проекты и построить здания.

«Прокуратура совместно со специалистом комитета государственного строительного надзора выявила нарушения градостроительного законодательства в виде отсутствия ограждений и навесов. Кроме того, на объекте не защищены опасные проемы, происходит сжигание мусора, работы проводятся персоналом без касок»,— говорится в релизе. Надзорное ведомство внесло представление директору компании-исполнителя Елене Лепеско. Также завели административное дело о нарушениях на стройке (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

МКУ «Капитальное строительство» выбрало подрядчика для строительства школы на пл. Орджоникидзе с пятого раза. Первый конкурс (март 2024 года) отменили, на второй (в том же месяце) не подали ни одной заявки, третий тендер (июнь 2024-го) отменили. Максимально за исполнение контракта предлагали 1,25 млрд руб. В четвертый раз (июнь 2024-го) цена осталась прежней. В конкурсе победило АО «Саратовоблжилстрой». Договор с максимальной стоимостью подписали в июле 2024 года. Должны были закончить к концу 2025 года, но исполнение приостановили по соглашению сторон.

АО «Саратовоблжилстрой» экс-депутата Саратовской областной думы Леонида Писного («Единая Россия») зарегистрировано в Саратове в 2002 году. 2024 год компания закончила с выручкой 635 млн руб. (-40% год к году) и, впервые за несколько лет работы в убыток, прибылью 1,2 млн руб. (Rusprofile). Финансовая отчетность 2025 года следующая: выручка 85 млн руб. (-87%), прибыль 860 тыс. руб. Организация выиграла 104 подряда общей стоимостью 5,9 млрд руб.

Подписание договора с «Саратовоблжилстроем» раскритиковал курирующий проект спикер Государственной думы Вячеслав Володин (ЕР). Спустя месяц после заключения контракта, 22 августа 2024 года, на встрече с саратовцами политик заявил, что городским властям не стоит «ходить в обнимку» со строителями, которые возводили некачественные микрорайоны. В качестве примера господин Володин привел застройку саратовского микрорайона Иволгино. Контракт расторгли в тот же день.

Пятую закупку с предложением до 1,2 млрд руб. объявило в сентябре 2024 года уже не муниципальное, а региональное учреждение — ГКУ «Управление капитального строительства». Победила заявка ООО СЗ «ПДП-Строй». Компания взялась построить школу за 1,56 млрд руб. Договор заключили 5 октября 2024 года. Изначальный срок исполнения — 30 сентября 2026 года. На данный момент дату сдачи перенесли на год.

ООО СЗ «ПДП-Строй» зарегистрировано в Энгельсе Саратовской области в 2007 году. Бывший учредитель — экс-глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов. Перед вступлением в должность он переписал компанию на Лилию Плеханову, которой принадлежит «ПДП-строй» по сей день. В сентябре 2023 года господин Плеханов ушел с поста руководителя района. На муниципального служащего завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Подробности в материале «Ъ — Средняя Волга»: «Выйти сухим из иномарки».

2025 год «ПДП-строй» закончил с выручкой 1,8 млрд руб. (+65% год к году) и прибылью 4,9 млн руб. (-45%). За время существования компания выиграла 194 госконтракта. Общая сумма освоенных бюджетных средств составила 12 млрд руб.

Дарья Васенина