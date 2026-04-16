Экс-глава департамента мэрии Волгограда оспорила смену подсудности своего дела

Защита экс-начальницы департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анны Елисеевой подала жалобу в Верховный суд РФ на решение Четвертого кассационного суда, который постановил перенести рассмотрение ее уголовного дела о мошенничестве и получении взяток в особо крупном размере из Волгограда в Краснодар (ч. 3 и ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Жалоба зарегистрирована 14 апреля, указано в карточке дела кассационного суда, однако данные о передаче материалов в ВС РФ пока отсутствуют.

8 апреля аналогичное ходатайство в ВС РФ направила защита другого обвиняемого по тому же делу — заместителя гендиректора и председателя совета директоров АО «Приволжтрансстрой» Сергея Одинева.

Инициатором переноса процесса в Краснодар выступил первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин. Четвертый кассационный суд согласился с доводами ведомства — «во избежание сомнений в объективности и беспристрастности судов Волгоградской области» — и передал дело для рассмотрения по существу в Первомайский районный суд Краснодара. Тогда же всем фигурантам, включая госпожу Елисееву, продлили арест на полгода.

Чиновницу задержали в Волгограде 12 марта 2025 года и сразу этапировали в Москву. На следующий день Басманный суд поместил ее под стражу до 12 мая, впоследствии срок неоднократно продлевался по запросу следствия.

«Высота-102» со ссылкой на супруга Анны Елисеевой сообщила, что ей вменяют получение многомиллионных взяток за выделение земельных участков. Сама обвиняемая вину не признает и намерена добиваться оправдания.

Помимо Анны Елисеевой и Сергея Одинева, по делу проходят: гендиректор АО «Приволжтрансстрой» Александр Гаврюченков, директор ООО «Специализированный застройщик „Метео-комфорт“» Елена Гурьянова и ее заместитель, руководитель центра компетенций «ВЯЗ» Николай Муравьев, бывший директор строительной фирмы «Гарант» Елена Колодезнева, директор ООО «Стройресурс» Камо Карапетян, предприниматели Данила Пчелин и Аркадий Григорян, а также экс-директор ООО «Вектор» Александр Бобров и Михаил Бобров. Все они были задержаны в Волгограде в августе 2025 года.

Ранее в мэрии Волгограда поясняли, что уволить Анну Елисееву не представляется возможным, пока суд не вынесет решение.

Нина Шевченко