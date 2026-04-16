Бывший филиал ВолГУ в Урюпинске планируют выставить на торги к июню
В Урюпинске готовят к торгам бывший филиал Волгоградского госуниверситета на ул. Красногвардейской, 13А. Аукцион запланирован на второй квартал 2026 года. Сведения размещены на портале госкорпорации «ДОМ.РФ».
Фото: земля.дом.рф
В лот входит 21 объект и земельный участок площадью более 59 тыс. кв. м. В описании указано, что имущественный комплекс окружают индивидуальные жилые дома, есть несколько остановок в шаговой доступности. Также рядом проходит дорога 18К-22 «Урюпинск – Дубовский – Алексеевская». Согласно Росреестру, кадастровая стоимость земли составляет 22,66 млн руб.
Урюпинский филиал ВолГУ был основан в 1994 году и ликвидирован в 2008-м. В Росреестре земля все еще предназначена для эксплуатации учебного корпуса вуза.
С 2003 по 2006 годы на ул. Красногвардейской, 13А была зарегистрирована ныне ликвидированная «Урюпинская ярмарка». На «Яндекс Картах» и 2ГИС на данном участке отмечены пункт выдачи заказов Wildberries и отделение «Почты России».