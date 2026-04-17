Участникам СВО сократят стаж для занятия руководящих постов на госслужбе в Пензе

Заксобрание Пензенской области 24 апреля рассмотрит поправки, которые понизят квалификационный порог для участников СВО, претендующих на высокие государственные должности. Документ опубликован на сайте заксобрания.

Фото: Правительство Пензенской области

Проект предлагает сократить минимальный стаж для высшей группы должностей (руководители и их советники) с четырех до трех лет, а для главной группы (специалисты) — с двух лет до года. Учитывается как госслужба, так и работа по специальности.

Если закон примут, он вступит в силу через полторы недели после публикации. В 2025 году из бюджета региона уже направлено почти 70 млн руб. на переподготовку действующих и бывших бойцов для работы в органах власти.

Нина Шевченко