«Дочка» Лукойла выплатила 167,3 млн руб. за аварию на нефтепроводе под Волгоградом

Нижне-Волжское управление Росприроднадзора добилось по суду компенсации за разлив нефтепродуктов в Волгоградской области. ООО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ПАО «Лукойл») возместило ущерб в 167,3 млн руб. Платеж уже поступил, сообщает ТАСС.

ООО «РИТЭК" возместило ущерб в 167,3 млн руб. за разлив нефти в Волгоградской области

Фото: Росприроднадзор

Нарушение было выявлено в мае 2023 года сотрудниками Росприроднадзора совместно с полицейскими. Разлив нефтепродуктов произошел на 68 тыс. кв. м около станицы Островской Даниловского района. Причиной стала авария на нефтепроводе компании «РИТЭК». Исследования показали, что в почве превышены загрязняющие вещества.

Требование возместить ущерб ООО проигнорировало, после чего Нижне-Волжское управление обратилось в суд. В первой инстанции иск не удовлетворили, однако апелляция поддержала требования ведомства. Позже решение устояло в кассации. Платеж в 167,3 млн руб. от ООО «РИТЭК» поступил в адрес Росприроднадзора 14 апреля 2026 года.

С 2019 года центральный офис Российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК) находится в Волгограде. Сама компания была основана в 1992 году и специализируется на создании, тестировании и внедрении оборудования, техники и технологий для добычи трудноизвлекаемых углеводородов и повышения коэффициента нефтеотдачи. ООО зарегистрировано в Самаре. РИТЭК осуществляет деятельность в 10 регионах: это Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, а также республики Калмыкия, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан.

Марина Окорокова