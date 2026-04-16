Строительство завода двигателей началось в Астраханской области

В Наримановском районе начали строить завод судовых и промышленных двигателей КИТ «Судостроение Лотос». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Предприятие появится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Лотос». Инвестор — петербургская ГК «Балтик». Планируется, что завод будет ежегодно выпускать до 100 энергетических установок для речных, морских и ледовых судов. Запуск производства намечен на 2028 год.

В начале 2026 года минпром Астраханской области сообщал о пополнении ОЭЗ тремя новыми резидентами, в том числе АО «КИТ Судостроение Лотос». Общий объем инвестиций в проекты оценили в 2,7 млрд руб. При этом в прошлом году ОЭЗ покинули шесть резидентов с проектами на 19 млрд руб.

