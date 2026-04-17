Москалькова одобрила кандидатуру нового омбудсмена в Саратовкой области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова одобрила кандидатуру Ольги Николайченко на пост регионального омбудсмена в Саратовской области. Об этом в своем MAX-канале сообщил председатель областной думы Алексей Антонов.
На рассмотрение федерального омбудсмена были представлены две кандидатуры: доцент кафедры гражданского процесса СГЮА Ольга Николайченко и глава региональной правозащитной общественной организации Геннадий Макаренко. Госпожа Москалькова поддержала кандидатуру госпожи Николайченко.
Теперь Ольге Николайченко предстоит ответить на вопросы депутатов комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, отметил господин Антонов.
Действующий уполномоченный по правам человека в Саратовской области Надежда Сухова, занимавшая пост пять лет, не стала выдвигаться на повторный срок.