Власти Волгограда нашли место под строительство автовокзала на Мамаевом кургане

Волгоградские власти определили участок под строительство автовокзала на 1,2 тыс. пассажиров в сутки. Предполагается, что объект появится на территории стрелкового клуба «Профессионал» и ресторана «Золотой фазан», сообщил V1.RU.

Согласно проекту, площадь автовокзала составит 864 кв. м, предусмотрены две кассы, зал ожидания на 15 мест, кафе на 30 посадочных мест и диспетчерская. Выезды запланированы на улицы Землячки и Вторую продольную. Для строительства изымут 83,3 тыс. кв. м земли.

Общественные обсуждения пройдут с 23 апреля по 5 мая. Ранее владелец клуба Игорь Горбунов выступал против проекта, указывая, что изъятие земли уничтожит единственный в городе стрелковый спорт. Его замечания были отклонены.

Нина Шевченко

