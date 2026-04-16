В Астраханской области сократили «каникулы» по взносам на капремонт для новых домов
Министерство строительства и ЖКХ Астраханской области изменило порядок уплаты взносов на капремонт для собственников в новых многоквартирных домах. Соответствующее постановление от 13 апреля 2026 года размещено на официальном портале документов органов госвласти.
Фото: Марина Окорокова
Согласно документу, льготный период, в течение которого владельцы квартир освобождаются от обязательных платежей, сокращается с 5 лет до 1 года с момента сдачи дома. Правила также распространяются на новые дома, введенные в эксплуатацию после утверждения региональной программы по капремонту либо после ее обновления, то есть в период с 1 января 2022 года до 13 апреля 2026 года. Собственники таких квартир начнут платить взносы через 7 месяцев после вступления документа в силу.
Постановление вступит в силу по истечении 10 дней с даты его официальной публикации.