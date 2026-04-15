Строительство обхода пензенского Спасска планируют завершить в сентябре

Пензенская область вошла в число регионов, где по поручению Президента строятся обходы городов, отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Речь идет о строительстве трассы М-5 «Урал» в обход Спасска на участке с 466-го по 487-й км. Новая четырехполосная дорога включает три транспортные развязки и пять сельскохозяйственных переездов.

Стоимость объекта оценивается в 11,6 млрд руб. Его сдача запланирована на сентябрь.

