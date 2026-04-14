В Саратовской области сменился и.о. начальника Госжилинспекции

Исполнять обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Саратовской области теперь будет Станислав Данилов. Соответствующий документ подписал глава региона Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Станислав Данилов возглавил саратовскую Госжилинспекцию с приставкой и.о.

Фото: t.me / pool_64 Станислав Данилов возглавил саратовскую Госжилинспекцию с приставкой и.о.

Фото: t.me / pool_64

Господин Данилов приступил к своим новым обязанностям с сегодняшнего дня, 14 апреля. До этого с января 2024 года и.о. главного госжилинспектора региона была Юлия Абрамова.

По данным СМИ, Станислав Данилов ранее возглавлял инспекцию госжилнадзора Волгоградской области и проработал там больше 10 лет.

