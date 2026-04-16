В Астрахани управделами губернатора отменило тендер на капремонт здания облдумы

Управление делами губернатора Астраханской области отменило аукцион по ремонту подвала в здании облдумы. Сегодня в ЕИС «Закупки» в карточке лота появился соответствующий статус и приказ ведомства от 16 апреля. Причина отмены тендера не сообщается.

Фото: Астраханская областная дума

Поиск подрядчика на капремонт подвальных конструкций здания по ул. Володарского, 15/ул. Советской, 13 А начался 9 апреля. Объект является памятником культурного наследия и числится в реестре как «Училище реальное» 1878-1884 годов.

Заказчик планировал выделить победителю аукциона около 82 млн руб. на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы и оборудование. До 1 декабря подрядчику предстояло выполнить гидроизоляцию стен, усилить кирпичную кладку фундаментов, устроить отмостки, заменить покрытия козырьков, отремонтировать перекрытия, оконные проемы и ступени в подвал. В здании также планировалось заменить инженерные системы.

Марина Окорокова