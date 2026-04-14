В Саратовской области сдвигаются сроки посевной

В Саратовской области сельскохозяйственные культуры больше всего страдают от отсутствия влаги и тепла. Об этом в региональном парламенте рассказал заместитель министра сельского хозяйства Игорь Гриднев на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Докладчик отметил, что особенностью этого года является обилие влаги, которая сразу ушла в почву. В водоемы таким образом поступило мало воды. Это вызывает опасения, что заполнены они не будут. Делать оптимистичные прогнозы аграриям позволяют лишь дожди, которые идут в регионе в последние дни, отметил господин Гриднев.

Еще одной проблемой сельхозпроизводителей он назвал нехватку тепла. Погодные условия заставляют сдвигать весенние полевые работы на конец апреля и майские праздники. 97% посевов перед входом в зимовку были в хорошем и удовлетворительном состоянии. Гибель растений в зимний период составила 2%.

Саратовские аграрии обеспечены семенами. В хозяйствах работают над сортосменой и сортообновлением. Производители приобретают минеральные удобрения, которые в этом году значительно подорожали: карбамид на 11%, селитра аммиачная — на 11%, аммофос — на 3%, азофоска — на 12%.

Готовность машинно-тракторного парка к посевной составляет 97%. Дизельное топливо тоже подорожало: 106% к уровню прошлого года.

В регионе к посеву запланировано 4,3 млн га — столько же, сколько в прошлом году. 2,3 млн га отводятся под зерновые и зернобобовые, 85 тыс. га — под сою, 1,5 млн га — под подсолнечник. Также саратовские аграрии будут выращивать овощебахчевые, картофель, сахарную свеклу. Подсолнечника решено в этом году сеять меньше, а освободившиеся площади отдать под технические культуры.

Татьяна Смирнова