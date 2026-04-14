Посевная в 2026 году обойдется саратовским аграриям более чем в 30 млрд рублей

Более 31,6 млрд руб. потребуется аграриям Саратовской области на проведение посевной кампании с февраля по май 2026 года. Об этом на заседании профильного комитета областной думы рассказал замминистра сельского хозяйства Игорь Гриднев.

На горючее уйдет 9,6 млрд руб., а закупка техники обойдется в 6,1 млрд руб. Семена оценены в 5,2 млрд руб., минеральные удобрения — в 5,4 млрд руб. Запчасти потянут на 3,7 млрд руб., средства защиты растений — на 1,6 млрд руб. Кредитные средства понадобятся в размере 11,1 млрд руб., уточнил господин Гриднев.

Государственная поддержка на весенне-полевые работы в 2026 году составит 663,6 млн руб. Аграрии уже получили 170 млн руб., еще 30 млн руб. перечислят в ближайшее время.

Минсельхоз области направил в федеральный центр 327 заявок на льготные кредиты на сумму 6,1 млрд руб. В регионе рассчитывают собрать 5,5 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн подсолнечника, 135 тыс. тонн картофеля, 354 тыс. тонн овощей и 70 тыс. тонн плодов. Игорь Гриднев допустил перевыполнение этих показателей при благоприятной погоде.

Татьяна Смирнова