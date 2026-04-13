В Саратове решили отказаться от парада Победы и салюта

В Саратове в этом году откажутся от торжественного прохождения войск и праздничного салюта в День Победы. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Он пояснил, что ранее такое предложение поступило от ветеранских организаций с учетом мер безопасности. Господин Бусаргин поддержал инициативу.

При этом, по словам главы региона, различные мероприятия ко Дню Победы будут проведены в обязательном порядке, при этом основное внимание традиционно планируется уделить патриотической тематике. Он отметил, что в приоритете должны оставаться поздравления ветеранов, а также организация концертов у их домов, как это практиковалось ранее. Кроме того, участие в праздничной программе, по его словам, должно принять как можно больше детей.

Нина Шевченко