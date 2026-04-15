Астраханский водоканал ищет поставщика перчаток и респираторов за 32,5 млн руб.

МУП города Астрахани «Астрводоканал» ищет поставщика средств индивидуальной защиты. Список лотов большой — 70 позиций. Заказчик готов заключить контракт по начальной цене в 32,5 млн руб. Информация появилась в ЕИС «Закупки».

"Астрводоканал" объявил тендер на закупку СИЗов на 32,5 млн руб.

Согласно карточке закупки, «Астрводоканалу» требуются СИЗы в виде касок, подшлемников, перчаток, респираторов, очков и других расходников. Самой дорогой позицией в списке являются «Перчатки пятипалые Мп, Ми, Мв». Заказчику требуется 10,1 тыс. пар на 9,3 млн руб. Следующая не менее дорогая позиция — «Рукавицы Тн, Тхп15». За поставку 5226 пар «Астрводоканал» заплатит 2,6 млн руб. По 1,3 млн руб. выделят на перчатки с противоударными накладками и поддерживающие ремни для живота и поясницы. Еще 1,7 млн руб. заказчик заплатит за поставку средств с противогрибковым действием.

Участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Источник финансирования — собственные средства МУП. Поставить СИЗы победителю нужно будет в течение срока действия договора отдельными партиями. Партию исполнитель обязан отправить через 10 дней после заявки от заказчика. Дата окончания подачи заявок на аукцион — 30 апреля 2026 года. Итоги тендера подведут 7 мая.

Марина Окорокова