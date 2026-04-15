Ваш насос не дорос

В Волгограде отменили результат закупки шприцевыми насосами для перинатального центра. В жалобе участник конкурса — ООО «ЮУРЦС» из Миасса — приводит список характеристик из габаритов и технических возможностей, которым якобы соответствует только одна модель конкретного производителя — «Новосибирского приборостроительного завода». Также автор жалобы утверждает, что под предъявленные требования не подходит ни один зарегистрированный в РФ насос.

УФАС Волгоградской области приостановил определение поставщика шприцевых насосов для ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2» по жалобе участника конкурса. Соответствующую карточку «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

1 апреля ГКУ «Центр сопровождения закупок государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» опубликовало тендер на поставку прикроватных шприцевых насосов. Максимальная цена контракта — 7,904 млн руб. В конкурсе на понижение победила заявка с предложением 7,056 млн руб. (-10,73%). Еще две компании могли поставить насосы за 7,096 и 7,135 млн руб. Результаты конкурса объявили 14 апреля, жалобу подали днем ранее. На данный момент определение поставщика прекращено.

В проектной документации указано, что подрядчик должен поставить три шприцевых насоса. Стоимость каждого составляет максимум 1,6 млн руб. за штуку. Срок исполнения контракта — 60 дней с момента подписания.

Жалобу подало расположенное в Миассе Челябинской области ООО «Южно-уральский центр снабжения» (ЮУРЦС). Организация специализируется на торговле фармацевтической продукцией (Rusprofile). Учредителем и гендиректором является Юрий Суворин. Организация включена в реестр МСП и использует УСН. В 2025 году выручка ЮУРЦС составила 246 млн руб., прибыль — 42 млн руб. Компания 3,3 тыс. раз участвовала в розыгрыше госконтрактов. На 2411 подрядах организация освоила 710 млн руб. Самые крупные заказчики: Минздрав Челябинской области (58,51 млн руб.), ГКУ «Самарафармация» и Минздрав Бурятии (11,84 млн руб.).

В жалобе ЮУРЦС ссылается на п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 33 ФЗ № 44 (о контрактной системе). Согласно указанным положениям, в описание объекта закупки «запрещается включать требования, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки», т. е. предъявлять к продукции требования, которым соответствуют конкретные позиции у конкретных поставщиков. Автор жалобы объяснил, что под указанные в описании закупки характеристики подходит только шприцевые насосы «ИНШ-01» производства АО «НПЗ».

АО «Новосибирский приборостроительный завод» зарегистрировано в 2011 году. Генеральным директором с ноября 2025 года является Андрей Кирьянов. Последняя доступная финансовая отчетность компании — за 2018 год: выручка 5,2 млрд руб., прибыль 719 млн руб. Компания 449 раз подавала заявки на участие в госзакупках, 415 раз — успешно, но контрактов заключила только 384. Организация суммарно освоила 2,3 млрд руб. бюджетных средств (Rusprofile). Три самых крупных заказчика: МВД России (560,7 млн руб.), Росгвардия (462,19 млн руб.) и Минобороны РФ (393, 93 млн руб.).

В жалобе перечислены 13 характеристик, соответствующих только «ИНШ-01» производства НПЗ. Среди них габариты: ширина, высота, глубина и вес. Также заказчик запросил память на 2–3 тыс. событий. У «ИНШ-01» 2 тыс. событий. «Установлен верхний предел 3000, хотя существуют модели с памятью 4–5 тыс. событий»,— говорится в документе. Прочие приведенные в жалобе несоответствующие законам характеристики: нижняя и верхняя границы окклюзионного давления, количество уровней установки давления окклюзии, максимальная и минимальная скорость болюса, время работы от аккумулятора и его тип, а также скорость инфузии.

ЮУРЦС приводит в жалобе версию заказчика на запрос от 6 апреля. Компания получила ответ, в котором говорится, что «в отношении объекта закупки выбраны характеристики товаров как минимум двух производителей». Но в письме не указали, о каких производителях и моделях идет речь (нарушение ст. 7 44-ФЗ), и не привели доказательств существования альтернативы.

«По информации реестра медицинских изделий Росздравнадзора, не выявлено ни одной модели шприцевого насоса иного производителя (включая продукцию B. Braun, Fresenius Kabi, CareFusion и др.), которая одновременно соответствовала бы всем вышеуказанным узким диапазонам (габариты 249—25068—80152—170 мм, вес 1,4–1,6 кг, память событий 2000–3000, окклюзионное давление 900–975 мм рт. ст., количество уровней 9–11 и т. д.)»,— говорится в жалобе.

Также ЮУРЦС утверждает, что требования к товару «нивелируют предоставленное преимущество в отношении товаров российского происхождения, предусмотренное Постановлением № 1875 («О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» — «Ъ»). По версии автора, описанию объекта закупки не соответствует ни один товар зарегистрированный в РФ товар. Отметим, НПЗ входит в холдинг «Швабе» (в составе ГК «Ростех»). Чем именно «ИНШ-01» не соответствует упомянутому постановлению, в жалобе не указали.

Дарья Васенина