В Астрахани построят деловой комплекс за полмиллиарда рублей

В исторической части Астрахани появится многофункциональный административно-деловой комплекс. На заседании инвестиционного совета проекту стоимостью 500 млн руб. присвоили статус особо важного, сообщил вице-губернатор региона Денис Афанасьев в своем Telegram-канале.

Точное месторасположение нового комплекса пока не называют. Известно, что проект реализует компания «РиАст». На заседании инвестсовета заверили, что архитектура здания будет бережно интегрирована в исторический облик города. Особый статус проекта предоставляет инвесторам преференции в господдержке — от аренды земли без торгов до налоговых преимуществ.

ООО «ПКФ «Риаст» зарегистрировано в ноябре 2003 года в Астрахани на ул. 2-й Дербентской, 28. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. С мая 2019 года директором является Малика Юнусова. Выручка компании в 2025 году составила 9,3 млн руб. Чистая прибыль показала убыток в 841 тыс. руб. Юридическая активность «Риаст» включает 45 арбитражных дел на общую сумму около 32,7 млн руб., большинство из которых завершено. Компания чаще выступала в роли ответчика, а основная категория споров связана с неисполнением обязательств. С 2024 года является учредителем АО ГК «Армада», работающей в сфере транспортной обработки грузов и зарегистрированной в Астрахани в 1997 году.

Марина Окорокова