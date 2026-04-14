Мэрия Волгограда не может уволить обвиняемую во взятках экс-главу департамента

Администрация Волгограда не может уволить Анну Елисееву, ранее занимавшую пост руководителя департамента экономического развития и инвестиций. Об этом сообщил V1.RU со ссылкой на ответ мэрии.

Чиновница была задержана в Волгограде в марте 2025 года по подозрению в получении взяток и мошенничестве (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ее этапировали в Москву, где ее арестовал Басманный суд. После ее задержания в мэрии произошла кадровая рокировка: госпожу Елисееву понизили до заместителя, а ее бывшего заместителя назначили начальником департамента.

Несмотря на нахождение под стражей вдали от рабочего места, Анна Елисеева формально продолжает числиться на работе. Администрация пояснила журналистам, что увольнение муниципального служащего без вступившего в законную силу приговора противоречит Конституции и Трудовому кодексу РФ. Поскольку копия судебного акта в отношении Анны Елисеевой в администрацию не поступала, принятие кадрового решения в настоящее время невозможно.

Уголовное дело, в котором фигурируют 12 человек, включая госпожу Елисееву, бывших руководителей строительных фирм Волгограда и экс-главу муниципального учреждения «Центр компетенций „Вяз“», направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд Краснодара. Основанием стала смена подсудности по ходатайству первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина — во избежание сомнений в объективности судов Волгоградской области. Одновременно Четвертый кассационный суд продлил арест Анне Елисеевой и еще пятерым фигурантам на шесть месяцев.

