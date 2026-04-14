В Саратовской области леса защитят от пожаров на 173 млн рублей

В Саратовской области пожарные готовятся к борьбе с лесными пожарами в летний сезон. Об этом на заседании профильного комитета Саратовской областной думы рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин.

Фото: Саратовская областная Дума

В этом году на охрану лесов от пожаров предусмотрено 173 млн руб., что на 12% больше, чем в прошлом. Пожарную безопасность на землях лесного фонда обеспечивают 17 лесохозяйственных учреждений. До них доведены государственные задания и финансирование на выполнение профилактических противопожарных мероприятий. Также планируется вести разъяснительную работу с населением, чтобы избежать неосторожного обращения граждан с огнем.

В лесохозяйственных учреждениях сформированы 25 групп пожаротушения численностью 266 человек. Господин Трошин подчеркнул, что благодаря областному финансированию штат лесопожарных формирований содержится на круглогодичной основе. У специалистов есть более 3 тыс. единиц противопожарного оборудования и 180 машин. Оснащенность лесохозяйственных учреждений противопожарной техникой за последние годы доведена до 100% в соответствии с федеральным нормативом.

В этом году закуплен даже мотовездеход. Сейчас ведется его приемка. Министерство установило 40 видеокамер системы «Лесохранитель», которая охватывает 84% территории лесного фонда. В текущем году планируется установить еще пять камер видеонаблюдения для отработки вопросов взаимодействия сил и средств пожаротушения.

Татьяна Смирнова