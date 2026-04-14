Мэрия Астрахани не смогла продать за 1 рубль разрушающийся ОКН

В Астрахани не состоялся конкурс по продаже за 1 рубль исторического здания XIX века постройки на ул. Космонавта Комарова, 29. На торги не было подано ни одной заявки. На лот обратило внимание издание «Пункт-А».

В Астрахани не состоялся аукцион по продаже ОКН на ул. Космонавта Комарова, 29

Фото: Яндекс Карты

Разрушающийся объект культурного наследия «Дом жилой, нач. XX в.» с участком площадью 1754 кв. м выставили на торги в феврале этого года. Победителю пообещали не только оформление земли в аренду, но и обременение в виде требований отреставрировать ОКН. Стартовая цена лота составила один рубль. На сайте горадминистрации сообщалось, что памятник архитектуры рассматривается как инвестиционная площадка.

Здание ул. Космонавта Комарова, 29, ул. Красный Рыбак, 18, ул. Степана Разина, 12 было построено в позапрошлом веке и является образцом строения в стиле «классицизм». Среди экспертов ранее возник спор вокруг истории ОКН. Одни архитекторы предполагали, что здание возвели в первой половине XIX века казаки Казачебугоровской станицы по проекту Карла Депедри для войскового управления. Другие эксперты выдвигали версию, что объект построили в 80-е годы XIX века вне территории станицы.

В ноябре 2023 года ОКН оказался в центре скандала. Возле памятника архитектуры появилась бригада рабочих с техникой, которая начала разбирать здание на кирпичи. Выяснилось, что две астраханские организации заключили договор по частичной разборке дома и его современному приспособлению. При этом управление минимущества этот договор не заключало и прав на эксплуатацию здания не предоставляло. Мэрия обратилась к правоохранителям, но чем закончилось разбирательство, неизвестно. Сейчас ОКН по большей части представляет собой руины и находится в аварийном состоянии.

Марина Окорокова