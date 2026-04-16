«Россети Юг» вложат 3 млрд руб. в электросети Астраханской области

«Россети Юг» планируют построить и реконструировать более 300 км линий электропередачи и ввести 58 МВА трансформаторной мощности в Астраханской области в текущем году. На эти цели компания направит 3 млрд руб., сообщили в пресс-службе ПАО.

«Россети Юг» вложит 3 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса Астраханской области

Фото: Россети Юг

За год энергетики должны провести ремонт 53 км ЛЭП в Ахтубинском, Енотаевском, Икрянинском и Приволжском районах. Кроме того, «Россети Юг» планируют подключить к электричеству более 300 частных домов. Для этого специалисты построят более 15 км ЛЭП и подключат 2,5 МВА мощности.

В Кировском и Советском районах Астрахани энергетики обеспечат электроснабжение в новых многоквартирных домах двумя километрами ЛЭП. Кроме этого, ПАО построит 46 км линий электропередачи для присоединения льготных категорий потребителей.

Марина Окорокова