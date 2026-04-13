Трамвайную линию в Советском районе Волгограда продлят до ТЦ «Акварель» за 69,5 млн руб.

МУП «Метроэлектротранс» Волгограда ищет подрядчика для проекта продления трамвайной линии от остановки «Обувная фабрика» до торгового центра «Акварель» в Советском районе. Начальная цена контракта, размещенного на ЕИС «Госзакупки», составляет 69,5 млн руб. Срок размещения заявок на участие — до 29 апреля 2026 года.

В Волгограде планируют продлить трамвайную линию от Обувной фабрики до "Акварели"

Фото: Яндекс Карты

По линии, которую планируют продлить на 4 км, ходят трамваи № 3 («Обувная фабрика — улица КИМ») и № 4 («Обувная фабрика — Детский центр»). Новый участок будут проектировать в соответствии с Генпланом Волгограда от 3 декабря 2025 года. Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен до 1 октября 2027 года провести инженерные изыскания, разработать проект планировки и межевания территории, проектно-сметную документацию, получить заключение госэкспертизы и подготовить рабочие документы.

Проект предусматривает строительство 4 км рельсов и контактной сети от трамвайного кольца на ул. Электролесовской. Линия пройдет вдоль ул. Автомобилистов и Университетского проспекта, повернет на ул. Степыкиной вокруг ТРЦ «Акварель» и вернется на кольцо по ул. Максима Загорулько. Подрядчику также необходимо спроектировать шумозащитное покрытие, кабельную канализацию, водоотводные сооружения, пешеходные ограждения, тяговую подстанцию и остановочные павильоны.

Кроме того, исполнителю проекта необходимо предусмотреть реконструкцию трамвайного кольца «Обувная фабрика» со зданием диспетчерской. Здесь будут разворачиваться вагоны, следующие от «Акварели». Для водителей трамваев планируют организовать место отдыха. Подрядчик также должен спроектировать системы освещения и видеонаблюдения остановок и пешеходных переходов.

Напряжение питания контактной сети согласно проекту должно быть 600 В, ток — постоянным. Все элементы обязаны обеспечивать безопасное и плавное движение трамвайных вагонов со скоростью, установленной для данного участка трамвая.

Марина Окорокова