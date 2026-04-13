Астраханские рыбные консервы включили в орбитальное питание космонавтов

Рыбные консервы, произведенные в Астрахани, будут поставлять космонавтам в качестве орбитального питания. Продукция успешно прошла проверку в Астраханском филиале ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК», сообщает «Агроэксперт».

Астраханские рыбные консервы войдут в орбитальное меню

Фото: Роскосмос Астраханские рыбные консервы войдут в орбитальное меню

«ЦОК АПК» выдал декларацию о соответствии на производство и поставку астраханской рыбной продукции на космодром в 2026 году. Как отметили в Центре, производитель сотрудничает с ЦОК не первый год. Производство рыбных консервов адаптировано для орбитального питания.

Ассортимент поставляемой продукции включает в себя «Натурального осетра», «Натуральную белугу», «Натуральную радужную форель (кусочки)», а также «Карася с гречневой кашей», «Солянку рыбо-овощную» и «Сома обжаренного с перловой крупой и овощами». Кроме этого, космонавтам предложат рыбные голубцы, судака в томатном соусе и щуку со свеклой.

Марина Окорокова