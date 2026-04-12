Единственные и непобедимые

Две компании, принадлежащие депутату регионального законодательного собрания Федору Тощеву и экс-депутату Пензенской городской думы Роману Семенову, заключили в марте с мэрией Пензы более 20 контрактов на поставку квартир общей стоимостью 242,5 млн руб. Во всех конкурсах участвовали только их победители — застройщики «Смарт» или «Лугометрия 8». Организации должны поставить квартиры для сирот. Господа Тощев и Семенов являются учредителями 31 юрлица — по большей части это строительные компании. За время существования десять из них освоили больше 2,6 млрд руб. бюджетных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Единая Россия» Фото: «Единая Россия»

В марте 2026 года администрация Пензы заключила 23 контракта на приобретение в городскую собственность квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На все конкурсы подали по одной заявке. Карточки подрядов «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Закупки». Одна квартира обошлась бюджету в сумму около 4,5 млн руб. Подряды отдали компаниям, связанным с действующим депутатом Законодательного собрания Пензенской области Федором Тощевым и бывшим гордепом Романом Семеновым. Оба состоят в «Единой России».

Восемь контрактов на 83,75 млн руб. заключили с ООО СЗ «Смарт». 13 подрядов стоимостью 127,8 млн руб. получило ООО СЗ «Лугометрия 8». Суммарно организации освоят 211,5 млн руб.

СЗ «Смарт» зарегистрирован в 2019 году в Пензе на ул. Строителей, 16. С момента создания организацией руководит Ольга Кормишенкова — первый год существования она была единственным сотрудником компании. Начиная с 2020-го в организации официально не работает никто (Rusprofile). Максимальная выручка застройщика составила в 2022 году 1 млрд руб., прибыль — 221 млн руб. Затем компания два года работала в ноль и незначительный убыток. В 2025-м выручка выросла год к году на 100% (38 млн руб.), прибыль — на 1979% (13 млн руб.).

«Смарт» 76 раз становился единственным участником конкурсов на получение подрядов администрации Пензы на поставку квартир для переселенцев из аварийного фонда, детей-сирот и других категорий граждан. Компания заключила 100% контрактов. С начала работы организация получила на освоение 228 млн руб. 55 договоров с мэрией «Смарт» подписал с конца октября по начало ноября 2021 года — следующий подряд застройщик получил уже в марте 2026-го.

«Смарт» принадлежит ООО «Строй Инж+» и ООО «Стройинж». Первая компания зарегистрирована в 2017 году в Москве на ул. Озерная, 42. Вторая — в 2007 году в Пензе, там же, где и «Смарт», на пр. Строителей, 16. «Строй Инж+» принадлежит Роману Семенову и Федору Тощеву. В «Строинже» они имеют доли меньше 1%, господин Тощев также руководит обществом. Владелец 99% организации — ООО «Арбековская застава», зарегистрированная в Москве на Озерной, 42. Директор этой компании — господин Семенов. Бизнесмены имеют доли меньше процента и в «Арбековской заставе», 99% принадлежит ООО «Застава»: зарегистрировано в 2005 году на пр. Строителей, 16, принадлежит упомянутому «Стройинжу» и ООО СЗ «Инжстрой П». Последняя организация зарегистрирована в 2017 году на Озерной, 42, директор — Роман Семенов, учредитель — «Стройинж».

СЗ «Лугометрия 8» зарегистрировано в Пензе на пр. Строителей, 16 в 2020 году. Владельцы компании — господа Семенов и Тощев. Первые годы существования застройщик заканчивал с нулевой выручкой. В 2024 году оборот организации составил 185 млн руб., прибыль — 2,5 млн руб.; в 2025-м — 222 млн руб. и 8 тыс. руб. соответственно.

Первый госзаказ «Лугометрия 8» получила в феврале 2024 года. Этот и все последующие подряды подразумевали поставку квартир для администрации Пензы. Компания, будучи единственным участником 56-ти конкурсов, выиграла все. Общая сумма контрактов составила 708,6 млн руб.

Госзаказ также получали еще восемь компаний господ Тощева и Семенова. Так, ООО «Проект М» (Озерная, 42) с основным ОКВЭД «Зарядка батарей электрокаров» (в дополнительных есть связанные со строительством). Для МБДОУ «Детский сад № 10 „Калейдоскоп“» организация оказала услугу, маркированную как «Финансы и консалтинг» (Rusprofile) — продала в 2023 году помещение. Это единственный гостендер «Проекта М», после которого компания получила единственную в своей истории ощутимую прибыль — 25 млн руб. при выручке 42 млн руб. Помещение для детсада стоило по документам 67 млн руб. «Ъ» не удалось найти карточки тендера и контракта в ЕИС «Закупки».

Зарегистрированное в 2014 году на пр. Строителей, 16 ООО «Пенза-Стройком» за историю существования заключило три госконтракта (100%) на строительство и капремонт суммарной стоимостью 750 млн руб. Все договоры подписали в 2021 году. Организация закончила со значительно выручкой и прибылью только четыре года: 2019-й (328 млн руб., 25 млн), 2020-й (88 млн руб., 169 тыс.), 2021-й (184 млн руб., 2,7 млн) и 2022-й (332 млн руб., 5 млн).

ООО СЗ «Лугометрия 11» зарегистрировано в 2019 году на пр. Строителей, 16. Первый госзаказ на квартиры для Пензы компания получила в марте 2022 года. Следующие 20 — в мае—июле 2023-го. Суммарно организация освоила 364 млн руб. «Лугометрия 11» выиграла 72% конкурсов. Выручка компании составила в 2022–2025 годах от 38 до 591 (2023-й) млн руб. Прибыль — 8,2–36 (2024-й) млн руб. ООО СЗ «Лугометрия 12» зарегистрировано также в 2019 году и на пр. Строителей, 16. В марте 2023-го компания получила 17 (100%) подрядов от мэрии Пензы на строительство квартир для льготников. На следующий аналогичный конкурс «Лугометрия 12» заявилась в ноябре 2025 года, успешно. Общая сумма освоенных бюджетных средств превысила 295 млн руб. Выручка застройщика составила в 2023–2025 годах 142–44 млн руб. (суммарно 288 млн руб.), прибыль — от 402 до 11 тыс. руб. ООО СЗ «Лугометрия 5» зарегистрировано в 2020 году на пр. Строителей, 16. Будучи единственным участником, компания выиграла в марте—мае 2025-го 27 (100%) тендеров администрации на квартиры. Сумма освоенных средств составила 252,16 млн руб. (Rusprofile). Работая три года в ноль, организация закончила 2024 год с выручкой 343 млн руб., 2025-й — 594 млн руб., прибылью — 6,2 млн руб. и 12 млн соответственно.

Еще три организации Федора Тощева и Романа Семенова: ООО «Центрмонолитстрой», ООО «РТС» и ООО «Территория жизни» (УК). Суммарно компании освоили на господрядах 3,8 млн руб. Организации оказывали услуги по перевозке (первые две) и поставке тепла из котельной.

10 перечисленных компаний Федора Тощева и Романа Семенова получили за время существования подряды на общую сумму 2,66 млрд руб. (Rusprofile). Все юрлица депутатов включены в реестр МСП, некоторые работают по УСН.

Дарья Васенина