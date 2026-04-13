В Парке Гагарина под Саратовом появится центр «Мир» на 286 тыс. кв. м

В Парке покорителей космоса имени Ю. А. Гагарина в Саратовской области построят многофункциональный центр «Мир» в рамках второго этапа развития. Положительное заключение на реализацию проекта на днях выдала Главгосэкспертиза, сообщили в госучреждении.

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина открыли в 2021 году недалеко от села Терновское

Фото: ФГБУК «Музей-заповедник Ю. А. Гагарина» Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина открыли в 2021 году недалеко от села Терновское

МФЦ «Мир» займет площадь более 286 тыс. кв. м. Объект включит в себя павильоны, аттракционы, парковую зону и объекты инфраструктуры для познавательно-развлекательного туризма. «В том числе здесь появятся павильон „Восток-1“ с иммерсивным кинотеатром и лекторием, тематическая земля „Луна-9“, амфитеатр на 730 человек и еще ряд сооружений и интерактивных аттракционов, посвященных истории космонавтики и будущему освоению космоса», — отметила главный эксперт проекта Ирина Тетеревлева. Около 30 тыс. кв. м на территории нового пространства выделят под озеленение.

В «Мире» также планируют возведение интерактивного аттракциона с виртуальным путешествием в темном тоннеле. В павильонах появятся кафе, гостевой центр, сувенирные лавки, кабинет врача и другие службы. Застройщиком выступает ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

ППК «Единый заказчик» зарегистрирована в феврале 2021 года в Москве. Учредитель — Минстрой РФ. Компания работает в сфере инженерных изысканий, проектирования и управления строительством. Генеральным директором является Карен Оганесян. В 2024 году выручка ППК составила 281,2 млн руб., чистая прибыль — 75,6 млн руб. Компания участвовала в 4 госзакупках на 117 млн руб., заключила 5 контрактов на 138 млн руб.

Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина открыли в 2021 году в Энгельсском районе недалеко от села Терновское. Мемориальный комплекс возведен в честь 60-летия первого полета человека в космос. В этом месте 12 апреля 1961 года приземлился модуль корабля «Восток» с Юрием Гагариным на борту.

Марина Окорокова