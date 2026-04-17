Спикер ГД потребовал отчета по брошенным птицефабрикам в Саратовской области
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о закрытии птицефабрик в Балтайском и Татищевском районах Саратовской области. По его словам, к нему поступили обращения от уволенных жителей.
Господин Володин заявил, что Царевщинская птицефабрика в Балтайском районе фактически являлась единственным местом работы для многих. Сроки ее запуска, отметил он, отсутствуют в открытых источниках.
В отношении Михайловской птицефабрики в Татищевском районе, по данным спикера ГД, заявлена модернизация. Он указал, что ее продолжительность не определена.
Вячеслав Володин обратился к местным властям и профильным министерствам. Он заявил, что инвесторы при покупке предприятий брали обязательства по их восстановлению. Обе фабрики, по его мнению, могут быть запущены в короткий срок.