Блокировка Telegram, нападение на техникум в Анапе и Малофеев в МГУ

Цифры недели

В результате вооруженного нападения на техникум в Анапе один человек убит и двое ранены.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов: с 1 января 2027 года НДС для иностранных товаров могут повысить сразу до 22%.

Российские инвесторы в 2025 году совершили всего три публичные международные сделки на общую сумму $1,063 млрд. Это наименьший показатель за последние 20 лет.

Финал 2025 года оказался самым слабым на рынке слияний и поглощений за последние годы. Объем сделок M&A составил всего $15,2 млрд.

Минфин оценил ежедневный оборот криптовалюты в России в 50 млрд руб.

К платформе для бизнеса мессенджера Max подключено менее 1% из всех компаний в РФ.

12 февраля российские силы ПВО сбили пять крылатых ракет «Фламинго» и 211 БПЛА.

Объем нового строительства логопарков в Москве и Подмосковье может сократиться в 2027 году на 30–38%.

Объем предложения в строящихся апарт-комплексах Москвы упал на треть.

Евразийская алкогольная группа нарастила за год выпуск сидра более чем на 300%.