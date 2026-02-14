Блокировка Telegram, нападение на техникум в Анапе и Малофеев в МГУ
Чем запомнилась неделя 9–14 февраля: цифры, цитаты и факты
Анапский индустриальный техникум
Фото: РИА Новости
Цифры недели
В результате вооруженного нападения на техникум в Анапе один человек убит и двое ранены.
ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых.
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов: с 1 января 2027 года НДС для иностранных товаров могут повысить сразу до 22%.
Российские инвесторы в 2025 году совершили всего три публичные международные сделки на общую сумму $1,063 млрд. Это наименьший показатель за последние 20 лет.
Финал 2025 года оказался самым слабым на рынке слияний и поглощений за последние годы. Объем сделок M&A составил всего $15,2 млрд.
Минфин оценил ежедневный оборот криптовалюты в России в 50 млрд руб.
К платформе для бизнеса мессенджера Max подключено менее 1% из всех компаний в РФ.
12 февраля российские силы ПВО сбили пять крылатых ракет «Фламинго» и 211 БПЛА.
Объем нового строительства логопарков в Москве и Подмосковье может сократиться в 2027 году на 30–38%.
Объем предложения в строящихся апарт-комплексах Москвы упал на треть.
Евразийская алкогольная группа нарастила за год выпуск сидра более чем на 300%.
Цитаты недели
«Какие бы решения сейчас ни принимались (по денежно-кредитной политике.— “Ъ”), они будут действовать на экономику с лагом» (глава Минэкономики РФ Максим Решетников спрогнозировал восстановление экономики в 2027 году).
«Мы еще и в сфере экономики не видим никакого "радужного" будущего» (министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об отношениях РФ и США).
«Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, какими средствами связи пользуется Владимир Путин).
«Самое главное, знаете,— не считать, что успех предрешен» (председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что у партии есть «весьма неплохие шансы» добиться успеха на выборах в Госдуму).
«Мы ответили так, как Империя всегда отвечает. Никогда за четыре тысячи лет Империя не побеждала Ханаан иначе как военным способом. А военным побеждала всегда» (основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев начал читать курс на политфаке МГУ под названием «История Империи»).
По букве закона
Роскомнадзор пообещал продолжить «последовательно» ограничивать Telegram, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан». Госдума не поддержала запрос к Минцифры о правовых основаниях замедления мессенджера.
Домены Youtube и WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) пропали из «суверенного Рунета».
Генпрокуратура требует конфисковать имущество нижегородского судьи Виктора Фомина и его родных стоимостью более 270 млн руб.
По иску Генпрокуратуры арестованы активы теневых и номинальных владельцев ГК «Сирена-трэвел». Бизнес-проект оценивается в 35 млрд руб.
СКР повторно возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо по обвинению в изнасиловании помощницы парламентария.
В отношении Roblox составили протокол за пропаганду запрещенного ЛГБТ («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Со следующего года у старшеклассников появится возможность изучать все школьные предметы на базовом уровне. Сейчас ученики 10-х и 11-х классов должны изучать минимум два предмета углубленно.
В проекте конституции Казахстана изменят формулировку о русском языке.
Совет ЕС впервые получил выговор от Суда ЕС за неснятие санкций с гражданки РФ.
США запретили России участвовать в сделках с нефтью Венесуэлы.
Инициативы недели
В Госдуме предложили изменить законодательство для предотвращения атак в школах.
Правительство планирует реализовать проект с условным названием «гильотина отчетности».
С 28 марта Московская биржа собирается запустить торги облигациями в выходные дни.
Правительство Москвы предлагает ввести запрет на подключение центров обработки данных (ЦОДов).
Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь предложил странам ЕС возобновить диалог с Россией.
Владимир Путин поручил правительству вместе с властями Подмосковья запустить пилотный проект по обучению технологиям ИИ и информационной безопасности.
Отставки и назначения
Минкульт РФ освободил Константина Богомолова от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ.
Недавно созданная политическая партия «Сильная Армения» выдвинула кандидатом в премьер-министры главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна.
Президент Киргизии Садыр Жапаров неожиданно уволил ближайшего соратника — главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.
Национальная разведывательная служба Южной Кореи: глава КНДР Ким Чен Ын планирует назначить свою дочь Ким Чжу Э преемницей.
Создатель Hello Kitty Юко Ямагучи уходит в отставку после 40 лет работы.
Сделки недели
Reuters: TotalEnergies выкупила долю «ЛУКОЙЛа» в нидерландском НПЗ Zeeland.
«Интеррос» и «Сириус» подписали соглашение о совместном развитии инфраструктуры и потенциала горного кластера «Роза Хутор».
Микрокредитная компания «Займер» приобретает по 50% «Таксиагрегатора» и IntellectMoney у «Киви».
Новым владельцем Национальной грибной компании «Кашира» в результате мирового соглашения по итогам банкротства стало ООО «Машрумс Инвест».
Компания «Поле девелопмент» липецкого предпринимателя Сергея Уваркина выкупила 21 га в Истринском районе Подмосковья.