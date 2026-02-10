Экс-депутату напомнили об изнасиловании

Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо по обвинению в изнасиловании помощницы парламентария. Прежнее расследование было прекращено в январе этого года по формальным основаниям: следователь не учел особого статуса Юрия Напсо как члена избиркома в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший депутат Юрий Напсо

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший депутат Юрий Напсо

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, 2 февраля старший следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по городу Москве подписал постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Юрия Напсо, который с 2007 по 2025 год был депутатом Госдумы от ЛДПР. Экс-парламентария обвиняют в изнасиловании своей помощницы (ч. 1 ст. 131 УК РФ), которой на момент предполагаемого преступления было 19 лет. Девушка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об изнасиловании 31 марта 2023 года, вечером 1 апреля 2023 года Юрий Напсо самолетом Belavia вылетел из Минска в Ереван. С того момента депутат не возвращался в Россию, объясняя это необходимостью лечения за рубежом. В апреле 2025 года Госдума лишила Юрия Напсо депутатского мандата, поскольку он, по данным парламентской комиссии, без уважительной причины не появлялся на рабочем месте более 200 дней.

В сентябре 2025 года ГСУ СКР по городу Москве возбудило дело об изнасиловании. В конце января 2026 года уголовное преследование экс-депутата было прекращено в связи с процессуальными нарушениями. Как выяснилось, за месяц до возбуждения дела, в августе 2025 года, Юрий Напсо стал членом участковой избирательной комиссии (УИК) №2014 города Ростова-на-Дону от партии «Справедливая Россия». В отношении Юрия Напсо должен был применяться особый порядок производства по уголовному делу, но это требование не было выполнено.

При повторном возбуждении дела у следствия уже не было ограничений, так как полномочия члена УИК Напсо были досрочно прекращены 15 января решением регионального отделения «Справедливой России». Глава местной организации справороссов в Советском районе Ростова Алексей Лащенко, рекомендовавший Юрия Напсо в избирательную комиссию, отстранен от должности и исключен из партии.

Юрий Напсо сообщил “Ъ”, что ему ничего не известно о возобновлении расследования.

Бывший парламентарий настаивает на том, что помощница оговаривает его, опасаясь ответственности за хищение средств из фонда оплаты помощников. По словам Юрия Напсо, в конце 2022 года девушка, с которой он сожительствовал, подделала его подпись на бланке и перевела на свой счет 2 млн руб. якобы в качестве премии. После того как махинация была раскрыта, сообщил экс-депутат, он потребовал вернуть деньги и срочно уехал за рубеж на лечение.

Юрий Напсо до сих пор не согласен с лишением его депутатских полномочий и оспаривает его в различных инстанциях. Несколько дней назад представители экс-парламентария обратились в Конституционный суд РФ с просьбой проверить на соответствие Конституции норму закона «О статусе сенатора и статусе депутата Госдумы», которая позволяет прекратить полномочия народного избранника при неисполнении им обязанностей более 30 дней. По мнению заявителя, данная норма не учитывает ситуацию длительного нахождения на больничном, что нарушает право депутата на охрану здоровья.

Анна Перова, Краснодар