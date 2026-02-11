Домен WhatsApp пропал из DNS-сервера Роскомнадзора

Домен мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». Теперь устройства перестали получать IP-адреса мессенджера, и доступ к нему возможен только через VPN.

Из НСДИ пропали только домены whatsapp.com и web.whatsapp.com, однако технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me все еще в списке НСДИ числятся.

Накануне из НСДИ также пропал домен YouTube. В октябре 2024 года аналогичным способом в России были «отключены» Discord и Signal с использованием технологий НСДИ.