Минкульт освободил Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов покинул пост исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком»,— заявили в министерстве. Сегодня утром господин Богомолов попросил главу Минкульта Ольгу Любимову освободить его от должности, не раскрыв причину.

Константина Богомолова назначили и. о. ректора 23 января. Выпускники вуза обратились в Минкульт с просьбой отменить это решение, заявив, что оно «нарушает традиции преемственности». Режиссер в ответ называл такие рассуждения «наивными, а иногда просто глупыми». В министерстве уточняли, что трудовой договор был заключен до проведения выборов ректора.

Почему Константин Богомолов отказался от поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ — в материале «Ъ» «Ректоратские муки».