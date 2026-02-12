Российские силы ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет «Фламинго» и 211 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки уничтожили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго», шесть управляемых авиабомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 211 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, под удар вооруженных сил России попала инфраструктура военного аэродрома и объекты транспорта, используемые в интересах ВСУ, в 147 районах в зоне спецоперации. К атаке были привлечены оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.