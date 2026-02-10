Домен Youtube пропал из «суверенного Рунета»

Пользователи из разных регионов вечером 10 февраля сообщали о полной недоступности YouTube в России. Как выяснилось, домен видеохостинга исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ) — инфраструктуры, созданной в рамках закона о «суверенном Рунете». В результате устройства перестали получать IP-адреса сервиса и доступ к нему возможен только через VPN. “Ъ” направил запрос в Роскомнадзор.

По данным профильных экспертов, запросы к видеохостингу не проходят именно через НСДИ, а инциденты зафиксированы уже в нескольких регионах. В других DNS-серверах сайт видеохостинга числится.

За последние годы платформа неоднократно сталкивалась с ограничениями в России. Если до 2024 года сбои объясняли техническими проблемами и «перегрузками серверов», то с июля 2024-го начались целенаправленные попытки ограничить доступ к YouTube: тогда наблюдались первые масштабные перебои в работе сервиса на уровне DNS. В октябре того же года аналогичным способом были «отключены» Discord и Signal с использованием технологий НСДИ.

Филипп Крупанин