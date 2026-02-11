Налог повысят без маневров

С начала следующего года НДС на товары, приобретаемые за границей, в том числе через маркетплейсы, могут повысить сразу до 22% вместо постепенного увеличения в течение нескольких лет, как это предлагает сделать Минфин. Это приведет к росту цен на более популярную зарубежную продукцию в среднем на 8–15%, прогнозируют эксперты. При этом, как настаивают участники рынка, эта мера вопреки ожиданиям не облегчит работу российских продавцов.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

С 1 января 2027 года НДС для иностранных товаров могут повысить до 22%, сообщил 11 февраля глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленной политике. Это один из вариантов установления более справедливых условий для российских и иностранных продавцов, считает министр.

Антон Алиханов, глава Минпромторга РФ, 11 февраля 2026 года: Необходимо минимизировать вмешательство цифровых платформ в ценообразование независимых продавцов.

Заявление господина Алиханова отличается от подготовленного в октябре 2025 года проекта постановления Минфина, предусматривающего постепенное увеличение НДС для зарубежных товаров. По проекту ведомства, продукция из стран вне ЕАЭС с 2027 года будет облагаться НДС в 5% от цены товара, в 2028-м — 10%, в 2029-м — до 15% и до 20% в 2030 году. При этом нововведение коснется как товаров стоимостью ниже порога беспошлинного ввоза на территорию ЕАЭС (€200), так и более дорогой продукции, облагаемой таможенной пошлиной (см. “Ъ” от 4 октября 2025 года). “Ъ” направил запрос в Минфин.

Осенью участники рынка онлайн-торговли поддержали поэтапное повышение НДС, отмечая, что оно позволит сгладить возможные негативные последствия для отрасли. Резкое изменение могло бы спровоцировать падение рынка и неконтролируемый переток продаж в серые каналы.

В Wildberries считают, что решения, предполагающие существенное одномоментное увеличение налоговой нагрузки, требуют дополнительной проработки. На покупки из-за границы приходится не больше 3–4% от всех онлайн-продаж в РФ, оставшиеся 96% — это товары российских предпринимателей, заявили “Ъ” в Ozon. В компании, правда, считают, что повышение НДС для зарубежных товаров должно быть поэтапным. В СДЭК.Shopping прогнозируют, что повышение НДС сразу до 22% на иностранные товары с 2027 года приведет к росту цен для конечного покупателя в среднем на 15–25%, в отдельных категориях — еще больше. Наиболее чувствительны электроника, обувь и одежда, парфюмерия и товары с высоким средним чеком, добавляют в компании. Руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов считает, что цены вырастут на 8–15%.

В банке «Точка» полагают, что установление полной ставки НДС в 2027 году приведет к тому, что иностранные селлеры на маркетплейсах потеряют ценовой люфт, формирующийся из-за налоговых особенностей трансграничной торговли. Для российских продавцов это означает более предсказуемую конкурентную среду, хотя их налоговая нагрузка при этом не снизится, отмечают в «Точке». Такая мера действительно усилит конкуренцию, но не так значительно, как это могли бы сделать одинаковые комиссии для иностранных и местных селлеров, считает гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Резкое повышение НДС может негативно сказаться и на самих онлайн-площадках, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. По ее оценке, около 80% от всего роста онлайн-торговли в 2025 году обеспечивали иностранные селлеры. Количество потребительских онлайн-заказов за рубежом в прошедшем году выросло на 20–30% в связи с укреплением рубля, поясняет эксперт. Число новых продавцов на маркетплейсах снижается из-за насыщения рынка, из-за чего платформам приходится искать новый источник роста, которым стали иностранные селлеры, добавляет Аскар Рахимбердиев.

Рост цен, связанный с повышением НДС, будет разделен между продавцами и маркетплейсами, что создаст дополнительную нагрузку с точки зрения скидок, отмечает госпожа Сумишевская. При этом за счет повышения НДС с рынка могут уйти и российские селлеры, перепродающие товары из-за рубежа по более высокой цене, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Селлеры часто реализуют такую продукцию с наценкой в 80%, говорит основатель консалтингового агентства «Шольчев» Евгений Шольчев.

Алина Мигачёва