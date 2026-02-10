Сервер помнит

По информации “Ъ”, в Москве рассматривается введение запрета на подключение новых центров обработки данных (ЦОДов). К 2031 году в Москве прогнозируется дефицит мощности, но сейчас сложности с подключением больше связаны с высокой конкуренцией с другими объектами.

Правительство Москвы предлагает ввести запрет на подключение ЦОДов, рассказали два источника “Ъ”. Мера не будет затрагивать вычислительные мощности для майнинга. Пока неизвестно, как запрет будет реализован с правовой точки зрения и в течение какого срока он будет действовать.

Москва и Московская область — одни из основных регионов, в которых размещаются ЦОДы. Ранее в России вводились запреты только на подключение дата-центров для добычи криптовалют. Главы субъектов РФ могут предложить правительственной комиссии ввести запрет на майнинг в своем регионе, решение после обсуждений принимает правительство России. Сетевые организации не могут отказать в технологическом присоединении, но в технических условиях будут обозначены отлагательные условия. Кроме того, при введении специальных режимов, в том числе чрезвычайной ситуации, правительство может устанавливать особенности применения положений законодательства об электроэнергетике.

В то же время регуляторы обсуждают, как обеспечить ЦОДам размещение, которое для них более принципиально, чем для майнеров. Как ранее отмечал замминистра энергетики Петр Конюшенко, ЦОДы для искусственного интеллекта в Московском регионе потребуют строительства дополнительной генерации. Также представители Минэнерго говорили о возможном интересе ЦОДов к четвертой категории надежности. Хотя таким объектам, как правило, необходимо бесперебойное и надежное энергоснабжение, эту категорию потребителей могут отключать на продолжительное время.

В энергосистеме Москвы и Московской области прогнозируется дефицит мощностей. Согласно «Схеме и программе развития электроэнергетических систем России» на 2026–2031 годы, потребность составит 4,1 ГВт в 2031 году с учетом резерва в 15% от максимального потребления мощности энергосистемы, рисков непрогнозируемого роста потребления и аварийности. Потребление мощности в Москве и Московской области обновило рекорд 3 февраля и установилось на уровне 21,13 ГВт.

Как говорят источники “Ъ”, среди особенностей подключения ЦОДов в Москве — высокая стоимость подходящих земельных участков, влияющая на модель окупаемости проектов, а также плотность застройки, которая препятствует размещению мощных объектов. Один из собеседников отмечает, что ЦОДы в столице могут получить землю и электроэнергию для размещения, но сейчас стоит вопрос скорее конкуренции с застройщиками жилой и коммерческой недвижимости. Одной из возможностей для ЦОДов, по мнению источника “Ъ”, может стать запрос к девелоперам на покупку существующей недвижимости, например, больших торговых центров и расширение их мощности.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что совместно с правительствами Москвы и Московской области и с энергокомпаниями реализуют план мероприятий по повышению надежности и развитию электросетевой инфраструктуры и объектов генерации Московской энергосистемы. Он предусматривает строительство новой магистральной электросетевой инфраструктуры, включая линии электропередачи постоянного тока, и увеличение генерирующих мощностей. Реализация плана повысит надежность работы энергосистемы, обеспечит покрытие прогнозируемого к 2031 году дефицита электроэнергии и мощности и обеспечит создание резерва под развитие Московского региона. В «Россетях» и правительстве Москвы не ответили на вопросы “Ъ”.

Гендиректор АНО «Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям» Дмитрий Бедердинов полагает, что электрическая мощность в Москве есть, но в последние месяцы получать ее становится все сложнее. Возможно, одним из решений для компаний, развивающих ЦОДы в столице, будет поиск вариантов, когда новые проекты будут в том числе помогать решать задачи потребностей столичных властей в инфраструктуре ЦОДов, необходимой самому городу.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим указывает, что даже с учетом запланированных мероприятий существует вероятность того, что требуемый для столичного региона резерв мощности в 15% не будет обеспечен, а ввод уже запланированных нагрузок приведет к тому, что в 2026 году резерв в московской энергосистеме составит менее 5%. Максимальная мощность уже присоединенных ЦОДов, по оценкам эксперта, составляет около 1 ГВт, но к 2028 году этот показатель может увеличиться до 3,1 ГВт.

«В энергосистеме Москвы физически нет достаточного объема свободных питающих центров для удовлетворения запроса на подключения со стороны компаний, занимающихся развитием ЦОДов»,— говорит господин Сасим. Опережающее строительство центров питания, по его словам, потребовало бы существенно более высоких темпов роста тарифов на передачу, что противоречит и макроэкономическим ограничениям, и условиям регуляторных соглашений, заключенных в Москве. Поэтому в текущей ситуации введение ограничительных мер по присоединению объектов ЦОДов, по мнению аналитика, весьма вероятно. В качестве альтернативы можно рассмотреть подключение новых объектов по четвертой категории надежности, но ЦОДам для такого подключения потребуется более активное развитие распределенной маневренной генерации.

Анна Тыбинь, Татьяна Дятел