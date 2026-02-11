Президент Киргизии покончил с двоевластием

Президент Киргизии Садыр Жапаров 10 февраля неожиданно уволил главу Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева — своего ближайшего соратника, который фактически руководил страной наравне с главой государства. Это решение было принято за год до предстоящих в стране президентских выборов, по итогу которых Жапаров может переизбраться на следующий срок.

Указ об освобождении Камчыбека Ташиева от должностей вице-премьера и председателя ГКНБ Садыр Жапаров подписал 10 февраля. Исполняющим обязанности председателя комитета был назначен Жумгалбек Шабданбеков — один из заместителей Ташиева, который возглавлял службу, отвечающую за охрану первых лиц страны и бывших глав государств.

«Прежде всего я принял это решение в интересах нашего государства с целью не допустить раскола в обществе, в том числе между государственными структурами, а напротив — укрепить единство»,— пространно объяснил столь неожиданное решение Садыр Жапаров (президента процитировал его пресс-секретарь Аскат Алагозов).

Камчыбек Ташиев возглавил ГКНБ — главный орган исполнительной власти и спецслужбу, отвечающую за национальную безопасность, контрразведку, борьбу с терроризмом и коррупцией,— в 2020 году.

С того же момента в стране фактически установилось двоевластие: Ташиев, по сути, управлял страной на равных с главой государства.

В сентябре прошлого года, как отмечал источник “Ъ”, именно по инициативе главы ГКНБ было принято решение о самороспуске парламента и досрочных выборах, которые позволили бы сформировать еще более лояльный законодательный орган и упрочить власть правящего тандема в лице Ташиева и Жапарова.

Цель в итоге была достигнута: по итогам состоявшихся 30 ноября парламентских выборов в парламент избрали 50 депутатов предыдущего созыва, еще четыре — из прошлых созывов. Перед этим изменили процедуру голосования: ее полностью заменили на мажоритарную систему, сведя к минимуму роль политических партий. Впрочем, еще после конституционных реформ в 2021 году парламент, численность которого сократили с 120 до 90 депутатов, утратил некоторые ключевые функции, включая право на выражение недоверия правительству.

Следующий важный этап для властей Киргизии — президентские выборы, которые должны пройти в январе 2027 года. В аппарате Садыра Жапарова, пришедшего к власти в 2021 году на волне массовых протестов, неоднократно говорили о его планах переизбираться на следующий срок. Тем более законодательная возможность для этого есть: по итогу все тех же изменений в конституцию президент республики получил право переизбираться на два пятилетних срока подряд (прежде этот пост нельзя было занимать дважды, а срок полномочий составлял шесть лет). Из-за этих же изменений возникли различные толкования в части сроков полномочий главы государства, в связи с чем многие общественные деятели призывают провести выборы досрочно.

Ходили слухи о том, что за пост президента поборется и Камчыбек Ташиев, но сам он такую возможность исключал.

Заведующий сектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин в разговоре с “Ъ” обратил внимание, что в этом тандеме, несмотря на внешнюю консолидацию, все это время продолжалось «перетягивание каната».

«И Жапаров в этом противостоянии несколько проигрывал. Шаг за шагом Ташиев расширял зоны влияния в руководстве республики. К настоящему моменту он фактически контролировал весь силовой блок, за исключением МВД. Борьба за влияние в парламенте тоже присутствовала. И, возможно, по итогам формирования парламента президент и принял решение, что он находится в несколько ослабленном положении»,— сказал эксперт.

Решение об отставке, по словам Станислава Притчина, по сути, стало следствием годами скрываемых противоречий. «Это серьезный шаг, который показывает, что теперь Жапаров будет выстраивать монопольную конфигурацию власти, где он будет центром без такого партнера, как Ташиев, который все время пытался перетягивать одеяло на себя»,— подчеркнул политолог.

