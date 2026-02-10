Инвестиции по дружбе

В 2025 году российские инвесторы совершили всего три публичные международные сделки на общую сумму $1,063 млрд, по количеству это наименьший показатель за последние 20 лет, следует из свежего аналитического обзора консалтинговой компании Kept.

Аналитики отмечают, что период с 2022 по 2025 год стал временем резкого снижения активности на рынке слияний и поглощений (M&A) в РФ: всего российскими покупателями за это время было совершено 32 публичные международные сделки на общую сумму $5,217 млрд. Для сравнения: за 2010 год было 39 таких сделок на $31,061 млрд. Основные сдерживающие факторы — ограниченный доступ к финансированию, трудности с платежами и структурированием сделок, разрыв в ценовых ожиданиях.

Впрочем, такая скромная статистика по публичным сделкам отчасти объясняется и нежеланием отечественного бизнеса после 2022 года раскрывать информацию о своих иностранных активах, чтобы не подпасть под западные санкции, то есть на деле международных сделок российских компаний, видимо, больше.

Резкое сокращение вложений в иностранные активы сопровождалось смещением фокуса на ресурсные отрасли. Пять крупнейших сделок с 2022 года (стоимостью от $267 млн до $1,6 млрд) по приобретению зарубежных активов российскими инвесторами (покупатели — «Росатом», Space ACG, ЛУКОЙЛ, «Татнефть» и «Русал») произошли в нефтегазовом секторе, а также в сфере металлургии и добывающей промышленности. Среднегодовая сумма сделок за последние четыре года по этим двум отраслям составила $287 млн и $834 млн соответственно. По другим направлениям объем инвестиций на порядок ниже: $57 млн в химпроме, $44 млн в недвижимости и строительстве, $8 млн в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий, $3 млн в банковском секторе.

Все эти процессы происходили на фоне переориентации российского бизнеса на рынки дружественных государств — преимущественно стран Азии, а также Африки и Южной Америки. Среди стран ближнего зарубежья основной объем российских инвестиций пришелся на Казахстан и Узбекистан, где, впрочем, отечественные игроки вступили в активную конкуренцию с Китаем, Турцией и странами Персидского залива. Среди других направлений, доступных компаниям РФ для инвестиций, в Kept называют Турцию, ОАЭ и Оман. Что касается Китая и Индии, то вход на эти рынки остается традиционно сложным. КНР делает ставку на развитие собственных компаний, Индия же привлекательна для бизнеса со всего мира.

Полина Попова