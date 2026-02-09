Интеррос и Сириус расширяют олимпийские масштабы

Два крупнейших владельца объектов зимней Олимпиады-2014 в Сочи — инвестиционная компания Владимира Потанина Интеррос и федеральная территория «Сириус» — займутся совместным развитием инфраструктуры и раскрытием потенциала горного кластера «Роза Хутор». Соответствующее соглашение подписали председатель совета «Сириуса» Елена Шмелева и гендиректор Интерроса Сергей Батехин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено Интеррос Фото: предоставлено Интеррос Фото: предоставлено Интеррос Следующая фотография 1 / 3 Фото: предоставлено Интеррос Фото: предоставлено Интеррос Фото: предоставлено Интеррос

Партнеры договорились о расширении системы экологических троп вблизи олимпийских объектов и организации природно-познавательного туризма. Одним из ключевых направлений сотрудничества в сфере экологии станет разработка системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на экосистему кластера.

Как отметила Елена Шмелева, соглашение позволит впервые в мире внедрить в концепцию горного курорта образовательную составляющую. «Территория Сириус, выход к морю с горным кластером — все это должно стать единым горноклиматическим, туристическим, экономическим курортом для развития и поддержания экологических и образовательных проектов»,— подчеркнул, в свою очередь, господин Батехин.

Еще одной совместной инициативой является проработка масштабного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор. Ученые Сириуса совместно с исследователями из партнерских научных институтов займутся изучением генетического разнообразия каштана, его фитосанитарным оздоровлением и отбором форм, устойчивых к комплексу биотических стрессоров.

Отдельным направлением станет подготовка кадров для развития туризма, а также волонтерские проекты, направленные на снижение антропогенной нагрузки.

Сотрудничество выглядит логичным с учетом имеющегося у партнеров опыта. Интеррос занимается развитием «Розы Хутор» с 2003 года. Сейчас это крупнейший в России всесезонный курорт, который включает 52 горнолыжные трассы протяженностью 105 км, а также экотропы по ландшафтам Кавказских гор. Помимо этого, у группы есть еще несколько проектов в туристической сфере — парк «Три Вулкана» на Камчатке и Деловой центр «Петровская сопка» на о. Русском.

В свою очередь, федеральная территория «Сириус» была создана указом президента в 2020 году на базе объектов Олимпиады-2014. Она включает образовательный центр для одаренных детей, Президентский лицей, Университет «Сириус» и инновационный научно-технологический центр.

У совместных проектов таких крупных игроков в сфере туризма, как частный Интеррос и государственный Сириус, есть большой потенциал развития, считает вице-президент Ассоциации Туроператоров (АТОР) Сергей Ромашкин, отмечая, что расширение сети экологических троп — перспективное направление с учетом того, что число активно отдыхающих туристов постоянно растет. Эксперт также полагает, что на маршрутах будут востребованы образовательные программы — экскурсии или лекции. Но, по его словам, активное развитие кластера должно сопровождаться повышением уровня безопасности как для людей, так и для природы. С этой точки зрения особенно важным выглядит определение реальной антропогенной нагрузки на экологию территорий.

Инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов отмечает, что «Роза Хутор» — уникальное место с точки зрения природы, географии, у которого есть большой потенциал роста туристического потока, чему может способствовать дополнительное развитие курорта.